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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (5 Ocak 2018)

Bu hafta vizyona 4 film girdi. İşte haftanın filmleri!

05 Ocak 2018 Cuma, 09:24:03

Arif V 216

Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi , Macera
Yönetmen : Kıvanç Baruönü
Oyuncular : Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz
Senaryo : Cem Yılmaz
Yapımcı : Cem Yılmaz

ARİF V 216 - FRAGMAN
Arif'in yakın dostu 216, insan olmaya karar vererek dünyaya gelir ve burada başına olmadık işler gelir. Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 2018'in başında gösterime girecek.

Ölüm Odası (The Vault)

Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Dan Bush
Oyuncular : Francesca Eastwood, Taryn Manning, Scott Haze, Q'orianka Kilcher, James Franco
Senaryo : Dan Bush, Conal Byrne
Yapımcı : Michael Becker, Lee Broda
Diğer Adı : The Trust

ÖLÜM ODASI - ALTYAZILI FRAGMAN
Yıllardır konuşmayan iki kız kardeş, erkek kardeşlerini kurtarmak için birlikte banka soymaya mecbur kalırlar. Ancak bu banka ve kasanın bulunduğu kısım, diğer bankalardan oldukça farklıdır.

İngiltere Benim (England Is Mine)

Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Dram
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Mark Gill
Oyuncular : Jack Lowden, Jessica Brown-Findlay, Jodie Comer, Simone Kirby, Laurie Kynaston
Senaryo : Mark Gill, William Thacker
Yapımcı : Alan Graves, Baldwin Li
Diğer Adı : Steven

İNGİLTERE BENİM - ALTYAZILI FRAGMAN
1970'lerde Manchester'da kendi kendine müzik çalışmaları yapan, ama sesini duyurma konusunda yeterince hırslı davranmayan Steven Patrick Morrissey (Jack Lowden) adlı genç, etrafındakilerin yönlendirmeleriyle bazı gruplarda sahneye çıkmayı başarır. Ancak çok uzun sürecek bir müzik kariyerinin en başında olduğunun o sıralar farkında değildir.İngiltere Benim filminde dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Morrissey'in The Smiths'in kuruluşuna giden ilk yıllarında yaşadıkları konu ediliyor.

Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! (Bobby the Hedgehog)

Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Jianming Huang
Senaryo : Jianming Huang
Diğer Adı : Yaramaz Kirpi Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!

BOBİ: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA! - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Uçmaya çok hevesli bir kirpi olan Bobi, yine bir gün uçma hevesiyle yaptığı kaza sonrasında hafızasını kaybeder. Şair ruhlu güvercin arkadaşıyla birlikte unuttuklarını yeniden hatırlamaya çalışan Bobi, aynı zamanda bütün hayvanları tehdit eden güçlere karşı da savaşacaktır.

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