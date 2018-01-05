Arif V 216
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Komedi , Macera
Yönetmen : Kıvanç Baruönü
Oyuncular : Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Özkan Uğur, Zafer Algöz
Senaryo : Cem Yılmaz
Yapımcı : Cem Yılmaz
Ölüm Odası (The Vault)
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 91 Dak.
Yönetmen : Dan Bush
Oyuncular : Francesca Eastwood, Taryn Manning, Scott Haze, Q'orianka Kilcher, James Franco
Senaryo : Dan Bush, Conal Byrne
Yapımcı : Michael Becker, Lee Broda
Diğer Adı : The Trust
İngiltere Benim (England Is Mine)
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - İngiltere
Tür : Dram
Süre: 100 Dak.
Yönetmen : Mark Gill
Oyuncular : Jack Lowden, Jessica Brown-Findlay, Jodie Comer, Simone Kirby, Laurie Kynaston
Senaryo : Mark Gill, William Thacker
Yapımcı : Alan Graves, Baldwin Li
Diğer Adı : Steven
Bobi: Dikenlerin Gücü Adına! (Bobby the Hedgehog)
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2018
Yapımı : 2017 - Çin
Tür : Animasyon
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Jianming Huang
Senaryo : Jianming Huang
Diğer Adı : Yaramaz Kirpi Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!