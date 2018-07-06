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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (6 Temmuz 2018)

Bu hafta vizyona Ant-Man ve Wasp ile birlikte toplam 7 film vizyona girdi. İşte bu haftanın filmleri!

06 Temmuz 2018 Cuma, 09:10:33

Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and The Wasp)

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Süre: 118Dak.
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Dougles, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen
Senaryo: Paul Rudd, Chris McKenna (i), Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
Yapımcı: Kevin Feige

ANT-MAN AND THE WASP - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Scott Lang hem bir süper kahraman hem de bir baba olarak yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla boğuşurken hayatını dengedetutmaya çalışır. Hope van Dyne ve Dr. Hank Pym acil bir görevle Scott'un kapısını çalar. Scott; bir kez daha kostümünügiyecek ve The Wasp ile iş birliği yaparak geçmişin sırlarını çözmeye çalışacaktır.

Dua Et Kardeşiz

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Hamza Yazan
Oyuncular: Gökhan Demir, Eray Kaman, Ayhan Taş, Başak AKbay, Funda Dönmez
Senaryo: Ata Cilli

DUA ET KARDEŞİZ - FRAGMAN
Varlıklı bir ailenin oğlu olan Tuğrul sahip oldukları arazilerinden yol geçeceğini öğrenir. Ailesine bunu haber verdikten sonra annesi de hemen küçük oğlu Ömer'i arar. Apar topar memlekete gelen Ömer, bu yolun illegal bir biçimde arazilerinden geçtiğini öğrenir. Durum üzerine gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmaya başlarlar.

Hayat Okulu (The School of Life)

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Komedi
Süre: 116Dak.
Yönetmen: Nicolas Vanier
Oyuncular: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berleand, Valerie Karsenti
Senaryo: Nicolas Vanier
Yapımcı: Clément Miserez, Matthieu Warter

HAYAT OKULU - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1920'ler Fransa'sında yetimhanede yaşayan küçük Paul (Jean Scandel) kırsal kesimde büyük bir toprak ağasının yanında çalışan bir aile tarafından evlat edinildiğinde Paris'ten hiç bilmediği bir yere taşınmak durumunda kalır. İlk başta buradaki yaşantısını sevmeyen Paul, aksi ancak özgür ruhlu kaçak avcı Totoche (François Cluzet) ile tanışınca gözüne her şey başka gözükmeye başlar. Totoche'tan ormanın ve hayvanların sırlarını öğrenmeye başlayan Paul, daha önce hayal edemeyeceği maceralara adım atar.

Hayalet Hikayeleri

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - İngiltere
Tür: Dram, Korku
Süre: 98Dak.
Yönetmen: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Oyuncular: Martin Freeman, George MacKay, Andy Nyman, Alex Lawther, Paul Whitehouse
Senaryo: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Yapımcı: Robin Gutch

HAYALET HİKAYELERİ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Doğaüstü olaylara, hayaletlere ve ölümden sonraki hayata inanmayan, şüpheci bir psikolog olan Profesör Goodman, bu düşüncelerini sorgulatacak türden olaylar yaşayınca her şey bir anda değişir. Goodman, mezarın ötesinden gelen, içinde üç farklı ürpertici hikayenin bulunduğu, uzun süredir kayıp bir dosyaya rastlayınca istemeye istemeye bu hikayelerin peşine düşecektir. Şüpheci profesör bu ruhani olaylara mantıklı bir açıklama bulmak için işe koyulsa da zamanla Goodman'ın mantığı da sınanmaya başlayacaktır.

Kaptan Dandun (Capt'n Sharky)

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Almanya
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Süre: 73Dak.
Yönetmen: Hubert Weiland, Jan Stoltz
Seslendirenler: Axel Prahl, Jule Hermann, Anton Petzold
Senaryo: Mark Slater, Gabriele Walther
Yapımcı: Marcus Hamann

KAPTAN DANDUN - FRAGMAN
Kaptan Dandun, Mikey, Bonnie ve diğer sadık mürettebatıyla Dandun adlı gemisiyle açık denizlerde korsanlık yapmaktadır. Amiral ve askerlerle başka korsanlar da sürekli onun peşindedir. Bir gün mürettebatı düşmanlarına esir düşünce dostluğun değerini anlayan Kaptan, onları kurtarmak için her şeyi yapmaya karar verir.

Zama

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Arjantin, İspanya
Tür: Dram
Süre: 115Dak.
Yönetmen: Lucrecia Martel
Oyuncular: Daniel Gimenez Cacho, Lola Duenas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujin, Nahuel Cano
Senaryo: Lucrecia Martel
Yapımcı: Pedro Almodóvar, Agustin Almodovar

ZAMA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Don Diego de Zama (Daniel Giménez Cacho), İspanyol Krallığı'nın Güney Amerika misyonunda görevli bir yerel yönetici olarak Asunción'da yaşamını sürdürmektedir. Birçok farklı valiyle çalışmış, büyük tecrübe kazanmış bir memur olarak günün birinde Buenos Aires'e atandığını bildiren bir mektup almayı sabırla beklemektedir. Ancak bu mektup gelmedikçe Zama'nın sabrı taşar ve sonunda bir grup askerle birlikte Vicuña Porto (Matheus Nachtergaele) adında çok tehlikeli bir haydutu bulma görevine kendisini adar.

Karantina XII

Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim, Korku
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Can Varol
Oyuncular: Şevket Süha Tezel, Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Anıl Can Yılar, Cansu Şahin
Senaryo: Murat Barutçu

KARANTİNA XII - FRAGMAN
Cahit adlı Arkeoloji profesörü, Mina, Anıl, Berna, Selin ve Batu adlı 5 öğrencisini, sayısız paranormal olayın yaşandığı ıssız bir adaya araştırma yapmaları için gönderir. Adayla ilgili başta çok fazla şey bilmeyen gençler, zamanla adadaki şeytani gücü kavrayacak, ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayacaktır.

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