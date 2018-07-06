Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and The Wasp)
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon
Süre: 118Dak.
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Dougles, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen
Senaryo: Paul Rudd, Chris McKenna (i), Andrew Barrer, Gabriel Ferrari
Yapımcı: Kevin Feige
Dua Et Kardeşiz
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 97Dak.
Yönetmen: Hamza Yazan
Oyuncular: Gökhan Demir, Eray Kaman, Ayhan Taş, Başak AKbay, Funda Dönmez
Senaryo: Ata Cilli
Hayat Okulu (The School of Life)
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Fransa
Tür: Dram, Komedi
Süre: 116Dak.
Yönetmen: Nicolas Vanier
Oyuncular: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berleand, Valerie Karsenti
Senaryo: Nicolas Vanier
Yapımcı: Clément Miserez, Matthieu Warter
Hayalet Hikayeleri
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - İngiltere
Tür: Dram, Korku
Süre: 98Dak.
Yönetmen: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Oyuncular: Martin Freeman, George MacKay, Andy Nyman, Alex Lawther, Paul Whitehouse
Senaryo: Andy Nyman, Jeremy Dyson
Yapımcı: Robin Gutch
Kaptan Dandun (Capt'n Sharky)
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Almanya
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Süre: 73Dak.
Yönetmen: Hubert Weiland, Jan Stoltz
Seslendirenler: Axel Prahl, Jule Hermann, Anton Petzold
Senaryo: Mark Slater, Gabriele Walther
Yapımcı: Marcus Hamann
Zama
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2017 - Arjantin, İspanya
Tür: Dram
Süre: 115Dak.
Yönetmen: Lucrecia Martel
Oyuncular: Daniel Gimenez Cacho, Lola Duenas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujin, Nahuel Cano
Senaryo: Lucrecia Martel
Yapımcı: Pedro Almodóvar, Agustin Almodovar
Karantina XII
Vizyon Tarihi: 6 Temmuz 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim, Korku
Süre: 88Dak.
Yönetmen: Can Varol
Oyuncular: Şevket Süha Tezel, Berna Üçkaleler, Umut Demirdelen, Anıl Can Yılar, Cansu Şahin
Senaryo: Murat Barutçu