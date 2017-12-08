İntikam (The Foreigner)
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon, Gerilim
Süre: 114 Dak.
Yönetmen : Martin Campbell
Oyuncular : Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Jorge Leon Martinez, Lasco Atkins
Senaryo : Stephen Leather, David Marconi
Yapımcı : Jamie Marshall, Wayne Marc Godfrey
Öteki Taraf
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim, Romantik
Yönetmen : Özcan Deniz
Oyuncular : Özcan Deniz, Aslı Enver, Meryem Uzerli, Osman Wöber, Ayten Uncuoğlu
Yapımcı : Şükrü Avşar
On Adım
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2015 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 120 Dak.
Yönetmen : Fatih Hacıosmanoğlu
Oyuncular : Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell, Burak Üzümkesici, Zeliha Gürsoy, Özgür Atkın
Senaryo : Fatih Hacıosmanoğlu
Genç Pehlivanlar
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye , Yunanistan , Hollanda
Tür : Aile
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Mete Gümürhan
Senaryo : Mete Gümürhan, Aslıhan Ünaldı
Delil.com (Alibi.com)
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Komedi
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Philippe Lacheau
Oyuncular : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye
Senaryo : Philippe Lacheau, Pierre Dudan, Julien Arruti
Yapımcı : Alexandra Fechner
Korkusuzlar (Only The Brave)
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi, Dram
Süre: 133 Dak.
Yönetmen : Joseph Kosinski
Oyuncular : Josh Brolin, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jeff Bridges, Andie MacDowell
Senaryo : Ken Nolan, Eric Warren Singer
Yapımcı : Lorenzo Di Bonaventura, Erik Howsam
Diğer Adı : Granite Mountain Hotshots, No Exit
Maide'nin Altın Günü
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Caner Özyurtlu
Oyuncular : Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül
Senaryo : Serkan Altuniğne
Suburbicon
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gizem, Komedi, Suç
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : George Clooney
Oyuncular : Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Jack Conley, Ellen Crawford
Senaryo : George Clooney, Joel Coen, Ethan Coen, Grant Heslov
Yapımcı : Joel Coen, Ethan Coen