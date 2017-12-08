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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (8 Aralık 2017)

Bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

08 Aralık 2017 Cuma, 09:18:11

İntikam (The Foreigner)

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Aksiyon, Gerilim
Süre: 114 Dak.
Yönetmen : Martin Campbell
Oyuncular : Jackie Chan, Pierce Brosnan, Katie Leung, Jorge Leon Martinez, Lasco Atkins
Senaryo : Stephen Leather, David Marconi
Yapımcı : Jamie Marshall, Wayne Marc Godfrey

İNTİKAM - ALTYAZILI FRAGMAN
Kızını bir patlama sonucunda kaybeden Vietnam göçmeni baba Quan Ngoc Minh (Jackie Chan), İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

Öteki Taraf

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Gerilim, Romantik
Yönetmen : Özcan Deniz
Oyuncular : Özcan Deniz, Aslı Enver, Meryem Uzerli, Osman Wöber, Ayten Uncuoğlu
Yapımcı : Şükrü Avşar

ÖTEKİ TARAF - FRAGMAN
Çetin (Özcan Deniz) ve Ece (Aslı Enver) çok mutlu bir çifttir, ancak Çetin'in Sara'dan (Meryem Uzerli) gelen cömert iş teklifini kabul etmesi, ikilinin giderek uzaklaşmasına ve kavgalara neden olacaktır. Sonunda Ece tarafından terkedilen ve ondan haber alamayan Çetin, Sara'yla birlikte olmaya başlar. Ancak yaşadıkları evde bir türlü huzur bulamayacaklardır.Öteki Taraf filmi, 2011 İspanyol yapımı Karanlık Taraf (La cara oculta, The Hidden Face) filminden uyarlanmıştır.

On Adım

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2015 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 120 Dak.
Yönetmen : Fatih Hacıosmanoğlu
Oyuncular : Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell, Burak Üzümkesici, Zeliha Gürsoy, Özgür Atkın
Senaryo : Fatih Hacıosmanoğlu

ON ADIM - FRAGMAN
Tina yeni sinema filmi için İstanbul'a gelen Amerikalı bir kadın yönetmendir. Bunun bahanesiyle de uzun yıllardır görmediği oğlu Hakan ile de bir araya gelmenin yollarını arar. Fakat olaylar ilk başta hiç de beklediği gibi gelişmez. Önce fimin başrol oyuncusunun projeden ayrılır, sonrasında yapımcısı da onu yüz üstü bırakır. Tam da bu dönemde, bohem bir kafede bulaşık yıkayarak hayatta kalmaya çalışan oyuncu Ayvaz ile yolları kesişir. Ayvaz'ın ise mafyaya ciddi bir kumar borcu vardır. Tina ve Tina'nın sadık asistanı İlhan ve Ayvaz kendilerini bir gece bir Ege köyünde bulurlar. Tina ne yapıp edip bu filmi çekmenin peşindedir. Onlara oğlu Hakan ve Hakan'ın nişanlısı Hale de katılacaktır..

Genç Pehlivanlar

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2016 - Türkiye , Yunanistan , Hollanda
Tür : Aile
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Mete Gümürhan
Senaryo : Mete Gümürhan, Aslıhan Ünaldı

GENÇ PEHLİVANLAR - FRAGMAN
Belgesel türündeki filmde Türkiye'nin birbirinden değişik köşelerinden Amasya Güreş Eğitim Merkezi'ne, güreş eğitimi almaya gelen yoksul çocukların yaşam savaşı ve mücadelesi anlatılıyor. Çocukların çektiği acıların yanında önünde sonunda çocuk olduklarını hatırlatan anlar da filmde sunuluyor.Mete Gümürhan'ın yönettiği film, ilk kez 66. Berlin Film Festivali'nde gösterildi ve Generation Kplus bölümünde Jüri Özel Mansiyon Ödülü'nü kazandı.

Delil.com (Alibi.com)

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Komedi
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Philippe Lacheau
Oyuncular : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye
Senaryo : Philippe Lacheau, Pierre Dudan, Julien Arruti
Yapımcı : Alexandra Fechner

DELİL.COM - ALTYAZILI FRAGMAN
Grégory (Philippe Lacheau) ve yakın arkadaşı Augustin (Julien Arruti) ile birlikte Alibi.com adlı bir şirket kurmuştur. Bu şirket, özel hayatlarına dair herhangi birşeyi saklamak isteyenler için her türlü 'suç ortaklığı' hizmetlerini son derece profesyonel bir şekilde ve yüksek paralar karşılığında sunmaktadır. En önemli müşterileri ise, haftasonu kaçamaklarını ailelerinden saklamak için müthiş paralar dökmeyi göze almış iş adamlarıdır.Greg için işler yolunda gitmektedir. Hayatının aşkı Flo'yla (Élodie Fontan) mutlu bir ilişkisi vardır ve iyi para kazanmaktadır. Ancak günün birinde tanımadığı bir adamın haftasonu kaçamağını hasıraltı etmeleri için yardım istemesi ve ardından bu adamın müstakbel kayınpederi olduğunun anlaşılması, Greg'i yalandan nefret eden sevgilisi karşısında çok zor durumda bırakacaktır.

Korkusuzlar (Only The Brave)

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Biyografi, Dram
Süre: 133 Dak.
Yönetmen : Joseph Kosinski
Oyuncular : Josh Brolin, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jeff Bridges, Andie MacDowell
Senaryo : Ken Nolan, Eric Warren Singer
Yapımcı : Lorenzo Di Bonaventura, Erik Howsam
Diğer Adı : Granite Mountain Hotshots, No Exit

KORKUSUZLAR - ALTYAZILI FRAGMAN
2013 yılında yaşanan ve onlarca kişinin yanında itfaiyecilerin de hayatına malolan Yarnell Tepesi Yangını esnasında, kasabalarının yangında yok olmasını önlemek için mücadele eden Granite Mountain Hotshots adlı itfaiyeci topluluğunun fedakar mücadelesi, Korkusuzlar filminde konu ediliyor.

Maide'nin Altın Günü

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Caner Özyurtlu
Oyuncular : Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül
Senaryo : Serkan Altuniğne

MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ - FRAGMAN
Mahallesinin en şatafatlı altın günlerine imza atmasıyla ünlü Maide (Ezgi Mola), düzenlediği bir altın gününün ardından dede yadigarı gerdanlığının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Gerdanlığı bulabilmek için yeğeni Yağmur'la (Mesut Can Tomay) birlikte güne gelen herkesi soruşturmaya, maceralı olaylar yaşamaya başlarlar.

Suburbicon

Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Gizem, Komedi, Suç
Süre: 105 Dak.
Yönetmen : George Clooney
Oyuncular : Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac, Jack Conley, Ellen Crawford
Senaryo : George Clooney, Joel Coen, Ethan Coen, Grant Heslov
Yapımcı : Joel Coen, Ethan Coen

SUBURBİCON - ALTYAZILI FRAGMAN
Şehir merkezinin biraz dışında yer alan Suburbicon Mahallesi, huzurlu yaşamı, bakımlı evleriyle ve nezih ortamıyla son derece cazip bir yaşam merkezidir. Gardner Lodge (Matt Damon) da burada eşi ve çocuğuyla mutludur, ancak eşinin ölümünün ardından mahallenin gerçek yüzüyle ilgili bilmediği çok şey olduğunu fark edecektir.

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