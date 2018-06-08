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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (8 Haziran 2018)

Bu hafta vizyona Jurassic World: Yıkılmış Krallık ile birlikte toplam 8 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

08 Haziran 2018 Cuma, 09:10:25

Ayin (Hereditary)

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Korku
Süre: 126Dak.
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Ann Dowd, Milly Shapiro
Senaryo: Ari Aster
Yapımcı: Kevin Scott Frakes, Lars Knudsen

AYİN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Graham Ailesi'nin başı Ellen ölünce kızı Annie ve ailesi atalarının geçmişinde saklı, gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Annie ve ailesi her gün daha da karanlıklaşan bu aile mirasından kurtulmak için zorlu bir mücadele verir.

Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim, Macera
Süre: 128Dak.
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B.D.Wong, Toby Jones
Senaryo: Colin Trevorrow, Derek Connolly
Yapımcı: Steven Spielberg, Frank Marshall

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İlk filmde yaşanan olayların ardından Claire'in dinozorlara olan bakış açısı değişir ve onlara saygı duyduğunu anlamıştır. Hayatta kalan dinazorlar ise Isla Nublar'ın ormanlarına sığınmıştır. Ancak adanın uykuda olan yanardağı harekete geçince Owen ve Claire dinazorları kurtarmak için bir kampanya başlatır. İkilinin adaya geldiği sıradalavların da harekete geçmesi tüm gezegeni tarih öncesi çağlardan beri görülmemiş bir tuzağa çeker.

Cumali Ceber 2

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Kamil Çetin
Oyuncular: Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Esra İşgüzar
Senaryo: Özgür Akbaş, Görkem Çakın

CUMALİ CEBER 2 - FRAGMAN
Cumali oğullarından Cevher'e kız isteme hazırlığındadır. Ancak bu süreçte mahallelerinde bulunan ve dedesine ait olan huzur evinin arsasının satıldığını öğrenir. Huzur evinin yerine AVM yapılacaktır. Bunu engellemenin tek yolu ise Cumali'nin aile yadigarı saatleri uzun zamandır dargın olduğu dedesine geri götürerek onu ikna etmesidir. Saatlerin peşine düşen Cumali, bu yolculukta birçok olayla karşılaşacaktır.

Borg / McEnroe (Borg vs. McEnroe)

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - İsveç, Danimarka, Finlandiya
Tür: Dram, Spor
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Janus Metz Pedersen
Oyuncular: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgard, Tuva Novotny, David Bamber
Senaryo: Ronnie Sandahl
Yapımcı: Fredrik Wikström

BORG / MCENROE - ORJİNAL FRAGMAN
1980'li yılların iki efsane tenisçisi, İsveçli Björn Borg ve Amerikalı John McEnroe'nun Wimbledon'da yaşadıkları büyük çekişme, filmde konu ediliyor. 24 yaşına gelmiş ve Wimbledon'ı defalarca kazanmış, ancak psikolojik sorunlar nedeniyle tükenme noktasına gelmiş Borg ile 20 yaşındaki ağzı bozuk ve genç yıldız McEnroe'nun rekabetleri ve kariyerlerine bir anlamda mahkum oluşları filmde konu ediliyor.

The Bookshop

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Almanya, İngiltere, İspanya
Tür: Dram
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Isabel Coixet
Oyuncular: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, Charlotte Vega, Jorge Suquet
Senaryo: Isabel Coixet
Yapımcı: Jaume Banacolocha, Adolfo Blanco

THE BOOKSHOP - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Boşanmayla sonuçlanan bir evlilik geçirmiş olan Florence Green (Emily Mortimer), değişimlere kapalı, küçük deniz kenarı kasabası Hardborough'da bütün riskleri alarak bir kitapçı açar. Dükkanında 1950 ve 60'ların en modern eserlerine yer veren Florence, önce fazla dikkate alınmasa da sonrasında kasabalının gönlünü kazanmayı başarır. Başta kendisi gibi kasabanın atmosferini değiştirmek isteyen Brundish (Bill Nighy) olmak üzere destek de görür. Ancak Gamart (Patricia Clarkson), Florence'a her türlü zorluğu çıkarmaya hazırdır.

Sihirli Müze

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Çek Cumhuriyeti
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Martin Kotík
Seslendirenler: Martin Dejdar, Ota Jirák, Petr Rychlý, Martin Klásek, Helena Stáchová
Senaryo: Martin Kotík
Yapımcı: Martin Kotík

SİHİRLİ MÜZE - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Harvie bilgisayar oyunlarından başını kaldırmayan zeki ancak biraz yaramaz bir çocuktur. Tek hayali, en sevdiği oyunun son bölümünü geçerek oyunu bitirmek, unutkan babasının kendisiyle gurur duymasını sağlamaktır. Harvie'nin babası şehrin kukla müzesinin müdürüdür, ancak müzenin yıkılacağı haberi yayılınca bir gece sadık köpeği Jerry ve yakın arkadaşı Monica ile müzeye girer. Ancak bir anda müzedeki kuklalar canlanıverir. İlk başta kahramanlarımız için her şey keyiflidir, ancak kuklalaların bazıları dünyayı ele geçirmeye kalkınca sadece müzenin değil, tüm dünyanın kaderini etkileyecek bir maceranın ortasında kalırlar.

Zohak

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Adem Uğur
Oyuncular: Seyhan Arman, Gamze Bayraktaroğlu, Seda Kement, Abdullah Şekeroğlu, Anıl Yıldız
Senaryo: Adem Uğur

ZOHAK - FRAGMAN
Cinlere karşı savaşı kendine görev bilen Rüstem, bir gün son derece tehlikeli bir cin tarafından cinnete yöneltilir. Cinnet halinde, 6 yaşındaki küçük kızı Canan'ın önünde karısı öldürüp yine de cini bir kutuya hapsederek göle atar. Ancak sebep olduğu felaketin ağırlığını kaldıramayan Rüstem, yine kızının gözü önünde intihar eder. Aradan yıllar geçer, Rüstem'in kızı Canan bu travmayı aklının bir köşesinde hep taşısa da güzel bir hayata oldukça yaklaşmıştır. Büyük bir aşk yaşadığı Semih'le nişanlanmış, evlilik arifesindedir. Ancak arkadaşlarının göl kıyısında tesadüfen bulduğu bir kutuyu doğum günü hediyesi olarak Canan'a vermeleri, Zohak'ı yeniden serbest bırakacak, Canan'ın kurduğu tüm düzeni alt üst edecek olaylar başlayacaktır.

Sevimli Tekneler

Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Norveç
Tür: Animasyon
Süre: 73Dak.
Yönetmen: Will Ashurst, Simen Alsvik
Seslendirenler: Dennis Storhøi, Fridtjov Såheim, Marie Blokhus, Anderz Eide, Marcus Gunnarsen
Senaryo: Simen Alsvik, Karsten Fullu
Yapımcı: Sigurd Slåttebrekk

SEVİMLİ TEKNELER - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Büyük bir kurtarma operasyonunu cesareti sayesinde başarıyla halleden Elias, daha büyük bir limanın kurtarma teknesi olmuş, ait olduğu limanı ve arkadaşlarını geride bırakmıştır. Son derece popüler bir figür olduğu yeni hayatının keyfi çok uzun sürmez. Bölgede bulunan bir çete, hava durumunu değiştirebilme gücüne sahip bir madeni yasadışı olarak çıkarmaktadır. Elias'ın bu suçu ortaya çıkarabilmesi için eski dostlarının yardımına ihtiyacı olacaktır.

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