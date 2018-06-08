Ayin (Hereditary)
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Korku
Süre: 126Dak.
Yönetmen: Ari Aster
Oyuncular: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Ann Dowd, Milly Shapiro
Senaryo: Ari Aster
Yapımcı: Kevin Scott Frakes, Lars Knudsen
Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Jurassic World: Fallen Kingdom)
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim, Macera
Süre: 128Dak.
Yönetmen: Juan Antonio Bayona
Oyuncular: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B.D.Wong, Toby Jones
Senaryo: Colin Trevorrow, Derek Connolly
Yapımcı: Steven Spielberg, Frank Marshall
Cumali Ceber 2
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Kamil Çetin
Oyuncular: Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Esra İşgüzar
Senaryo: Özgür Akbaş, Görkem Çakın
Borg / McEnroe (Borg vs. McEnroe)
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - İsveç, Danimarka, Finlandiya
Tür: Dram, Spor
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Janus Metz Pedersen
Oyuncular: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgard, Tuva Novotny, David Bamber
Senaryo: Ronnie Sandahl
Yapımcı: Fredrik Wikström
The Bookshop
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Almanya, İngiltere, İspanya
Tür: Dram
Süre: 113Dak.
Yönetmen: Isabel Coixet
Oyuncular: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, Charlotte Vega, Jorge Suquet
Senaryo: Isabel Coixet
Yapımcı: Jaume Banacolocha, Adolfo Blanco
Sihirli Müze
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Çek Cumhuriyeti
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 87Dak.
Yönetmen: Martin Kotík
Seslendirenler: Martin Dejdar, Ota Jirák, Petr Rychlý, Martin Klásek, Helena Stáchová
Senaryo: Martin Kotík
Yapımcı: Martin Kotík
Zohak
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Adem Uğur
Oyuncular: Seyhan Arman, Gamze Bayraktaroğlu, Seda Kement, Abdullah Şekeroğlu, Anıl Yıldız
Senaryo: Adem Uğur
Sevimli Tekneler
Vizyon Tarihi: 8 Haziran 2018
Yapımı: 2017 - Norveç
Tür: Animasyon
Süre: 73Dak.
Yönetmen: Will Ashurst, Simen Alsvik
Seslendirenler: Dennis Storhøi, Fridtjov Såheim, Marie Blokhus, Anderz Eide, Marcus Gunnarsen
Senaryo: Simen Alsvik, Karsten Fullu
Yapımcı: Sigurd Slåttebrekk