Ziyaretçiler: Gece Avı (Strangers: Prey at Night)
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 86 Dak.
Yönetmen : Johannes Roberts
Oyuncular : Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Emma Bellomy, Damian Maffei
Senaryo : Bryan Bertino, Ben Ketai
Yapımcı : Trevor Macy, Wayne Marc Godfrey
Diğer Adı : The Strangers: Part 2; Ziyaretçiler 2
Pervane
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - Kanada , İrlanda , Lüksemburg
Tür : Animasyon , Aile
Süre: 94 Dak.
Yönetmen : Nora Twomey
Seslendirenler : Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus, Laara Sadiq, Ali Badshah
Senaryo : Anita Doron, Deborah Ellis
Yapımcı : Angelina Jolie, Andrew Rosen
Diğer Adı : Kabil Sokaklarında Bir Kız: Parvana
Phantom Thread
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Romantik
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Paul Thomas Anderson
Oyuncular : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Camilla Rutherford, Brian Gleeson
Senaryo : Paul Thomas Anderson
Yapımcı : Paul Thomas Anderson, Megan Ellison
Gringo
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Komedi
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Nash Edgerton
Oyuncular : David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton
Senaryo : Anthony Tambakis, Matthew Stone
Yapımcı : Charlize Theron
Direniş Karatay
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Savaş , Tarih
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Selahattin Sancaklı
Oyuncular : Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Volkan Keskin
Senaryo : Selman Kayabaşı, Uğur Uzunok
Yapımcı : Selman Kayabaşı, Ertuğrul Fındık
Vicdan Ağacı
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 82 Dak.
Yönetmen : Olgun Özdemir
Oyuncular : Şerafettin Kaya, Turgay Tanülkü, Tayfun Sav, Gizem Kınay, Belgin Oturgan
Senaryo : Olgun Özdemir
Yapımcı : Olgun Özdemir
Mahalle
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram , Korku
Süre: 81 Dak.
Yönetmen : Buğra Gülsoy, Serhat Teoman
Oyuncular : Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü
Senaryo : Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan
Yapımcı : Buğra Gülsoy, Sadık Ekinci
Küçük Kahramanlar (Gnome Alone)
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD , Kanada
Tür : Animasyon
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy
Seslendirenler : Becky G., Josh Peck, Tara Strong, Olivia Holt, David Koechner
Senaryo : Peter Lepeniotis, Robert Moreland
Yapımcı : John H. Williams, Warren Franklin
Mekanlar ve Yüzler (Visages, villages)
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Belgesel
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Agnès Varda, JR
Kendisi : Agnès Varda, Laurent Levesque, JR
Senaryo : Agnès Varda, JR
Diğer Adı : Faces Places
Locman
Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Aile , Dram
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Şükrü Alaçam
Oyuncular : Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofiya Aksongur, Cem Cücenoğlu, Nergis Çorakçı
Senaryo : Şükrü Alaçam
Yapımcı : Şükrü Alaçam