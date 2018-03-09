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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (9 Mart 2018)

Bu hafta vizyona 10 film girdi. işte bu haftanın filmleri!

09 Mart 2018 Cuma, 10:19:55

Ziyaretçiler: Gece Avı (Strangers: Prey at Night)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Gerilim , Korku
Süre: 86 Dak.
Yönetmen : Johannes Roberts
Oyuncular : Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson, Emma Bellomy, Damian Maffei
Senaryo : Bryan Bertino, Ben Ketai
Yapımcı : Trevor Macy, Wayne Marc Godfrey
Diğer Adı : The Strangers: Part 2; Ziyaretçiler 2

ZİYARETÇİLER GECE AVI - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Arabalarıyla seyahat halinde olan 4 kişilik bir aile, geceyi geçirmek için gözlerden uzak bir prefabrike eve yerleşir. Rahatları yerinde gibidir, ancak bir süre sonra ziyaretlerine gelecek 3 kişilik maskeli saldırgan grubu, geceyi tam bir kabusa çevirecektir. Bu psikopatlar, sabaha dek ailenin peşini bırakmayacaktır.

Pervane

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - Kanada , İrlanda , Lüksemburg
Tür : Animasyon , Aile
Süre: 94 Dak.
Yönetmen : Nora Twomey
Seslendirenler : Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus, Laara Sadiq, Ali Badshah
Senaryo : Anita Doron, Deborah Ellis
Yapımcı : Angelina Jolie, Andrew Rosen
Diğer Adı : Kabil Sokaklarında Bir Kız: Parvana

PERVANE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Ailesiyle birlikte Afganistan Kabil'de savaştan zarar görmüş küçük bir apartman dairesinde yaşayan 11 yaşındaki PervaneTaliban'ın sıkı kuralları altında, babasının para kazanmak için pazar yerinde insanların mektuplarını yazdığı ve okuduğuhikayeleri dinleyerek büyür. Bir gün babası tutuklanınca Pervane'nin hayatı tamamen değişir. Kadınların, erkekler olmadan evlerinden çıkmalarına izin verilmediği bu zamanda, ailesinde para kazanacak hiç kimse kalmaz. Babasını kurtarmanın yolunu bulmayı kafasına koyan Pervane, ailesine de yardım edebilmek için saçlarını kestirip erkek kılığına girmeye karar verir.

Phantom Thread

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram , Romantik
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Paul Thomas Anderson
Oyuncular : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Camilla Rutherford, Brian Gleeson
Senaryo : Paul Thomas Anderson
Yapımcı : Paul Thomas Anderson, Megan Ellison

PHANTOM THREAD - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
1950'lerin Londra moda dünyasında, ünlü terzi Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) ve kız kardeşi Cyril (Lesley Manville) en tanınmış kişileri giydirmekte, bundan dolayı haklı bir ün ve gelir sahibi olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Hayatına pek çok kadın girip çıkan Reynolds, Alma (Vicky Krieps) ile tanıştıktan sonra, başkalarına karşı duyrduklarından çok daha farklı hislerle genç kadına yaklaşır. Alma onun sevgilisi ve ilham perisi olmuştur, ancak bu aşkın geleceğini kestirmek zordur.

Gringo

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - ABD
Tür : Aksiyon , Dram , Komedi
Süre: 110 Dak.
Yönetmen : Nash Edgerton
Oyuncular : David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton
Senaryo : Anthony Tambakis, Matthew Stone
Yapımcı : Charlize Theron

GRİNGO - ORJİNAL FAGMAN
Büyük bir ilaç firması için çalışan Harold Soyinka (David Oyelowo), Weed Pill adlı hap haline getirilmiş uyuşturucunun çok gizli formülünü fabrikaya elden teslim etmek üzere Meksika'ya gitmiştir. Ancak partilerde sürttüğü bir gecenin sonrasında bir kartel tarafından kaçırılır. Kartelin, Harold'un patronları Elaine Markinson (Charlize Theron) ve Richard Rusk'la (Joel Edgerton) alıp veremediği çok şey vardır. Güç savaşlarının orta yerinde hayatta kalmaya çalışan Harold'un başına tehlikeli ve aynı zamanda komik olaylar gelecektir.

Direniş Karatay

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Savaş , Tarih
Süre: 113 Dak.
Yönetmen : Selahattin Sancaklı
Oyuncular : Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur, Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Volkan Keskin
Senaryo : Selman Kayabaşı, Uğur Uzunok
Yapımcı : Selman Kayabaşı, Ertuğrul Fındık

DİRENİŞ KARATAY - FRAGMAN
Alaattin Keykubat'ın öldürülmesinin ardından tahta geçen oğlu Gıyaseddin, babası gibi güçlü karaktere sahip bir devlet adamı değildir. Bu yüzden Moğolların baskısı ve Selçuklu üzerindeki iştahı giderek artmaktadır.Emir Celaleddin Karatay ise bütün tecrübe ve gücü ile halkı büyük bir direnişe hazırlayarak; kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Anadolu'nun sessiz kahramanlarını yanına alacaktır.

Vicdan Ağacı

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2016 - Türkiye
Tür : Dram
Süre: 82 Dak.
Yönetmen : Olgun Özdemir
Oyuncular : Şerafettin Kaya, Turgay Tanülkü, Tayfun Sav, Gizem Kınay, Belgin Oturgan
Senaryo : Olgun Özdemir
Yapımcı : Olgun Özdemir

VİCDAN AĞACI - FRAGMAN
Menderes (Şerafettin Kaya) ve ağabeyi Adnan (Turgay Tanülkü) Kuşadası'nın Kirazlı köyünde hayatlarını sürdürmektedir. Menderes yıllarca yatalak ağabeyinin tüm ihtiyaçlarını tek başına karşılamıştır. Emlakçı Reşit (Tayfun Sav) Menderes'e, evlerinin bulunduğu araziyi evle birlikte satarak kendi işine bakmasını, ağabeyini de bir huzurevine yerleştirmesini öğütlemektedir. Adnan'ın bunu öğrenmesiyle birlikte iki kardeş geçmiş muhasebesi yapmaya başlar.

Mahalle

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Dram , Korku
Süre: 81 Dak.
Yönetmen : Buğra Gülsoy, Serhat Teoman
Oyuncular : Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan, Selahattin Töz, Hazar Ergüçlü
Senaryo : Buğra Gülsoy, Serhat Teoman, Emre Erkan
Yapımcı : Buğra Gülsoy, Sadık Ekinci

MAHALLE - FRAGMAN
Yıllardır aynı mahallede birlikte yaşayan üç yakın arkadaş, Ömer, Sabri ve Kenan evli ve çocuklu, kendi hallerinde esnaflardır. Ancak bir gün mahallelerinin yakınına gelen bir yabancı, hayatlarını tamamen değiştirecektir.

Küçük Kahramanlar (Gnome Alone)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - ABD , Kanada
Tür : Animasyon
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Peter Lepeniotis, Shelly Shenoy
Seslendirenler : Becky G., Josh Peck, Tara Strong, Olivia Holt, David Koechner
Senaryo : Peter Lepeniotis, Robert Moreland
Yapımcı : John H. Williams, Warren Franklin

KÜÇÜK KAHRAMANLAR - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Chloe, ailesiyle birlikte eski ve korkutucu görünümlü bir eve taşınır. Adeta şato gibi evde heykel bahçe cinleri de vardır. Ancak bu cinler göründüğü gibi değildir. 6 cin, tıpkı insan gibi konuşup haraket edebilmektedir, ayrıca evi her türlü ihtimale karşı korumakla görevlidirler. En büyük tehdit ise, serbest kalmaları halinde dünyayı karanlığa boğma potansiyeli taşıyan 'Trogg'lardır. Chloe, cinler ve yeni tanıştığı arkadaşı Liam ile birlikte dünyayı karanlıktan korumak için her şeyi yapacaktır.

Mekanlar ve Yüzler (Visages, villages)

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2017 - Fransa
Tür : Belgesel
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Agnès Varda, JR
Kendisi : Agnès Varda, Laurent Levesque, JR
Senaryo : Agnès Varda, JR
Diğer Adı : Faces Places

Locman

Vizyon Tarihi: 9 Mart 2018
Yapımı : 2018 - Türkiye
Tür : Aile , Dram
Süre: 90 Dak.
Yönetmen : Şükrü Alaçam
Oyuncular : Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofiya Aksongur, Cem Cücenoğlu, Nergis Çorakçı
Senaryo : Şükrü Alaçam
Yapımcı : Şükrü Alaçam

LOCMAN - FRAGMAN
TCDD için makinist olarak çalışan Uğur (Alican Yücesoy), eşi Handan ve iki çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. Günün birinde depo şefliğine terfi ettirilir ve Sivas'ın Divriği ilçesine tayini çıkar. Bu tayinle birlikte artık 'lojman'da yaşamaya başlayacak aileyi 12 Eylül'ün giderek yaklaştığı bir dönemde, taşınma ve yeni yerlerine uyum sağlama çabaları beklemektedir.

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