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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler!

Bu hafta vizyona 8 film girdi. İşte haftanın filmleri!

20 Ekim 2017 Cuma, 10:01:11

Aşka Geldik

Yapımı : 2017 - Türkiye , Azerbaycan
Tür : Komedi
Süre: 95 Dak.
Yönetmen : Muharrem Özabat
Oyuncular : Metin Yıldız, Şener Kökkaya, Ferda Amin, Gönül Dilan, Esin Yıldız Ergündüz
Senaryo : Hasan Aliyev, Muharrem Özabat
Yapımcı : Hamdi Bor, İlham Muharremov

AŞKA GELDİK - FRAGMAN
Ölen karısına verdiği sözden dolayı yıllardır evlenmeye ve babası Habib'le bekar hayatı yaşayan Şükrü (Metin Yıldız), aynı zamanda evin tüm işlerini görmektedir. Bir gün köye Avrupa'dan akademik bir araştırma grubu gelir ve bu durum, tüm köylülerin dikkatinin Habib'le Şükrü'ye yönelmesine neden olur.

Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm)

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Dean Devlin
Oyuncular : Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Alexandra Maria Lara, Andy Garcia
Senaryo : Dean Devlin
Yapımcı : Dean Devlin, David Ellison
Diğer Adı : Manyetik Fırtına

UZAYDAN GELEN FIRTINA - FRAGMAN
Dünyadaki iklim değişikliği, insan ırkını tehdit eder hale gelince ülkeler bir araya gelerek Dutch Boy adı verilen bir iklim kontrol sistemi oluşturmuştur. Dünyanın her yerini saran uydulardan oluşan bu sistem doğal afetleri önleme ve hava durumunu kontrol etme görevini 2 yıl başarıyla sürdürdükten sonra yaşanan teknik bir arıza, her şeyi alt üst eder. Dünyanın bir manyetik fırtına sonucunda yok olmasını önlemek için birilerinin uzaya giderek uydulardaki sorunu çözmesi gerekecektir.

Bak Şu Leyleğe (Richard the Stork)

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Belçika, ABD, Almanya, Lüksemburg
Tür : Animasyon, Macera
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Reza Memari, Toby Genkel
Seslendirenler : Nicolette Krebitz, Jason Griffith, Christian Gaul, Shannon Conley, Erica Schroeder
Senaryo : Reza Memari, Jeffrey Hylton, Joe Vitale
Yapımcı : Kristine Knudsen, Eric Goossens
Diğer Adı : Richard the Stork

BAK ŞU LEYLEĞE - FRAGMAN
Yumurtadan çıkmadan evvel ailesini kaybetmiş ve bir leylek sürüsünün yanında büyümüş Serçe Richard, kendini bir leylek gibi hissetse de acı gerçek, Afrika'ya yapılacak göçten önce bir kez daha yüzüne vurulmuştur: O bir serçedir ve böyle bir yolculuk için uygun değildir. Bütün ailesi göç ederken arkada tek başına kalan Richard, buna rağmen pes etmez ve bir şekilde Afrika'ya gitmek için yola koyulur. Bu yolda Baykuş Olga ve Muhabbet Kuşu Kiki'nin büyük desteğini alacaktır.

İlk Öpücük

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi, Romantik
Yönetmen : Murat Onbul
Oyuncular : Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Hayrettin Karaoğuz, Beyti Engin
Senaryo : Çağlar Yurt
Yapımcı : Shebnem Askin, Lucky Red Films

İLK ÖPÜCÜK - FRAGMAN
Hakan kadınlarla uzun süreli ilişki kurmakta problem yaşayan genç bir çapkındır. Yaşadığı sahil beldesine gelen turistlerle kısa süreli ilişkiler yaşar, bağlanmaktan hep kaçınır. Ablasının terk ettiği eniştesi ve 5 yeğeninden başka hayatına kimseyi sokmaz. Hakan için işler, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar'a ilk görüşte aşık olmasıyla tamamen değişir. Bahar ile yakınlaşmaya çalışan Hakan, Bahar'ın son derece nadir görülen bir rahatsızlığı olduğunu öğrenir. Bahar geçirdiği bir kaza sonucu, kaza gününden sonra olan hiçbir şeyi hafızasında tutamamaktadır. Her gün aynı güne uyanıp oradan devam etmektedir. Bahar'ın abisi ve babası da onun mutsuz olmasını engellemek için her gün kaza günündeymiş gibi davranmakta, türlü türlü numaralarla Bahar'ı da buna inandırmaktadırlar. Hakan'ın da olaya dahil olmasıyla birlikte üçü birden Bahar'ı mutlu etmek için her yolu denerler. Hakan, her sabah bir önceki günü unutan Bahar'ı kendisine her gün yeniden aşık etmek zorunda kalır.Yönetmenliğini Murat...

Damat Takımı

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Romantik, Gençlik
Yönetmen : Doğa Can Anafarta
Oyuncular : Furkan Andıç, Pelin Akil, Özgürcan Çevik, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu

DAMAT TAKIMI - FRAGMAN
Lise yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 arkadaş, Yiğit, Ömer, Serdar, Onat ve Can'ın hayatında önemli bir dönüm noktası gelip çatmıştır. Yiğit evlenme kararını açıkladığında, artık liseli gençler olmadıklarının farkına varırlar, yine de düğünden önceki 5 gün, lisedeki anılarını tekrar yaşamaya karar verirler. Ancak lisede gıcık oldukları Besim'le girdikleri iddia sonucu, bekarların düğün gününe dek kendilerine sevgili bulmak zorunda kalmaları, belki de birlikte geçirecekleri son günlere farklı bir boyut katacaktır.

Bölük

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Aytaç Ağırlar
Oyuncular : Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül
Senaryo : Aytaç Ağırlar
Yapımcı : TAFF Pictures

BÖLÜK - FRAGMAN
Türkiye'nin farklı yerlerinden gelip askerliğini yapmakta olan bir bölük askerin öyküleri ve dostlukları filmde konu edilecek.

Soygun (Good Time)

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram, Suç
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Benny Safdie, Josh Safdie
Oyuncular : Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Benny Safdie, Ron Braunstein
Senaryo : Ronald Bronstein, Josh Safdie
Yapımcı : Terry Dougas, Paris Kasidokostas Latsis

 

SOYGUN - FRAGMAN
Connie (Robert Pattinson) ve zihinsel sorunları olan kardeşi Nick (Ben Safdie), gerçekleştirdikleri bir soygunun ardından polis tarafından durdurulduğunda, Connie kaçmayı başarır, ancak Nick yakalanarak Rikers Adası'ndaki hapishaneye alınır. Son derece kötü şöhretli bu hapishaneden kardeşini bir an önce çıkarmak isteyen Connie, 10 bin dolarlık kefalet ücretini bulabilmek için her yolu dener, sonunda kardeşinin bir mahkumla kavga edip hastaneye kaldırıldığını öğrenir. Kardeşini hastaneden kaçırmayı düşünen Connie bunu başarır da, ancak kardeşi diye kaçırdığı kişinin başka bir mahkum çıkması işleri iyice karıştırır.

Süperstar

Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Hindistan
Tür : Dram, Komedi, Müzikal
Süre: 150 Dak.
Yönetmen : Advait Chandan
Oyuncular : Aamir Khan, Zaira Wasim, Raj Arjun, Meher Vij, Harsh Jha
Senaryo : Advait Chandan
Yapımcı : Aamir Khan, Kiran Rao

SÜPERSTAR - FRAGMAN
Günün birinde dünyanın en iyi şarkıcısı olma hayalleriyle yanıp tutuşan, Müslüman bir ailenin 14 yaşındaki kızı Insiya (Zaira Wasim), babasının sürekli engellemeleriyle bir türlü kendini gösterememektedir. Artık umudunu kaybetmişken tanıştığı ünlü müzik direktörü Shakti Kumaar (Aamir Khan), ona kimsenin veremeyeceği şekilde cesaret verir. Ailesinden ve tüm tanıdıklarından habersiz bir şekilde, burka giyerek şarkılarını kaydetmeye ve giderek büyüyen bir hayran kitlesi kazanmaya başlayan Insiya, gizli bir süperstar olmuştur.

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