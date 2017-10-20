Aşka Geldik
Yapımı : 2017 - Türkiye , Azerbaycan
Tür : Komedi
Süre: 95 Dak.
Yönetmen : Muharrem Özabat
Oyuncular : Metin Yıldız, Şener Kökkaya, Ferda Amin, Gönül Dilan, Esin Yıldız Ergündüz
Senaryo : Hasan Aliyev, Muharrem Özabat
Yapımcı : Hamdi Bor, İlham Muharremov
Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm)
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Bilim Kurgu, Aksiyon, Gerilim
Süre: 109 Dak.
Yönetmen : Dean Devlin
Oyuncular : Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Alexandra Maria Lara, Andy Garcia
Senaryo : Dean Devlin
Yapımcı : Dean Devlin, David Ellison
Diğer Adı : Manyetik Fırtına
Bak Şu Leyleğe (Richard the Stork)
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Belçika, ABD, Almanya, Lüksemburg
Tür : Animasyon, Macera
Süre: 85 Dak.
Yönetmen : Reza Memari, Toby Genkel
Seslendirenler : Nicolette Krebitz, Jason Griffith, Christian Gaul, Shannon Conley, Erica Schroeder
Senaryo : Reza Memari, Jeffrey Hylton, Joe Vitale
Yapımcı : Kristine Knudsen, Eric Goossens
Diğer Adı : Richard the Stork
İlk Öpücük
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Komedi, Romantik
Yönetmen : Murat Onbul
Oyuncular : Murat Yıldırım, Özge Gürel, Cezmi Baskın, Hayrettin Karaoğuz, Beyti Engin
Senaryo : Çağlar Yurt
Yapımcı : Shebnem Askin, Lucky Red Films
Damat Takımı
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Romantik, Gençlik
Yönetmen : Doğa Can Anafarta
Oyuncular : Furkan Andıç, Pelin Akil, Özgürcan Çevik, Açelya Topaloğlu, Sarp Can Köroğlu
Bölük
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Türkiye
Tür : Dram
Yönetmen : Aytaç Ağırlar
Oyuncular : Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş, Alina Boz, Aykut Akdere, Selim Akgül
Senaryo : Aytaç Ağırlar
Yapımcı : TAFF Pictures
Soygun (Good Time)
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - ABD
Tür : Dram, Suç
Süre: 99 Dak.
Yönetmen : Benny Safdie, Josh Safdie
Oyuncular : Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Benny Safdie, Ron Braunstein
Senaryo : Ronald Bronstein, Josh Safdie
Yapımcı : Terry Dougas, Paris Kasidokostas Latsis
Süperstar
Vizyon Tarihi: 20 Ekim 2017
Yapımı : 2017 - Hindistan
Tür : Dram, Komedi, Müzikal
Süre: 150 Dak.
Yönetmen : Advait Chandan
Oyuncular : Aamir Khan, Zaira Wasim, Raj Arjun, Meher Vij, Harsh Jha
Senaryo : Advait Chandan
Yapımcı : Aamir Khan, Kiran Rao