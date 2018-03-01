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Benim bir aracım olmadığı için halk otobüslerine bindim. Matrak oldu benim için. Markete çıkınca bile unutulmadığımı anlıyorum. Tabii eskisi gibi değildir elbette. Televizyondan ayrılalı 14 sene geçti, insanlar hala beni tanıyor. Bu ilginç bir durum. Allah'ın bir lütfu herhalde.