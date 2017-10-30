Vlada Dzyuba'nın parasızlıktan cenazesini alamıyorlar

Modellik yapmak için bulunduğu Çin'in Şanghay kentinde hayata veda eden 14 yaşındaki Vlada Dzyuba'nın ailesi ekonomik yetersizlikler yüzünden genç kızın cenazesini ülkelerine götüremiyor.

Dzyuba'nın ailesi genç kızın naaşının yakılmasını ve küllerinin yaşadıkları Rusya'nın Perm kentine gönderilmesini istedi. Bu arada devreye giren Rus yetkililer de yakma işleminin genç kızın annesi Çin'e gidinceye kadar ertelenmesini istedi.

Vlada Dzyuba, birkaç hafta önce Şanghay'daki moda haftasında tam 13 saat süren bir defileye çıkmış ve ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. İki gün komada kalan Dzbuya tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Vlada Dzyuba