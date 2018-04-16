İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu 8 Nisan Pazar günü yapıldı. Yarışı erkeklerde Etiyopyalı atlet Amdework Walelegn, kadınlarda ise yine Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh kazandı.
YARIŞIN KATILIMCI PROFİLİ ÇIKTI
İstanbul’un yenilikçi alışveriş merkezi Forum İstanbul, yarışa kayıt olmak için alışveriş merkezine gelen ziyaretçiler için düzenlediği anketle, profesyonel atletlerin yanı sıra vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği yarışın nabzını tuttu.
Yarış öncesinde sporcular yarışta kullanacakları göğüs numarası, çip, tişört ve çantalarını teslim almak için Forum İstanbul’daki Yarı Maraton Fuarı’na geldi. Kayıt yaptıran 10.000 kişi arasında 500’ün üzerinde vatandaşın yanıtladığı anketin sonuçları, yarışın katılımcı profiline dair fikir verdi.
41 YAŞ ÜSTÜ YARIŞMACILARDAN YOĞUN İLGİ
Forum İstanbul’un yaptığı katılımcı anketine yanıt veren sporseverlerin yüzde 25’ini kadınlar, yüzde 75’ini ise erkekler oluşturdu. Yarışmacıların yaklaşık yüzde 35’inin 41 ve üzeri yaşta sporseverlerden oluşması dikkat çekti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 18’i ise 26-30 yaş grubu sporseverlerden oluştu.
Ankete yanıt verenlerin yüzde 80’inden fazlası, yarışa İstanbul’dan katılım gösterirken, İstanbul’un ardından en çok yarışmacı gönderen iller Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olarak sıralanıyor. İstanbul’dan yarışmaya katılan sporseverlerin yaklaşık yüzde 15’i Kadıköy ve Beşiktaş’tan katılım göstermiş bulunuyorlar.
EĞLENCE, SAĞLIK VE KENDİLERİNİ İÇİN KOŞTULAR
Her geçen yıl daha fazla sayıda kişinin kayıt olduğu yarı maratonda yarışan vatandaşlara yarışa katılmalarının öncelikli sebebi de soruldu. Yarışmacıların yaklaşık yüzde 40’ı “Hobi, zevk ve eğlence için” yarışa katıldıklarını belirtirken, “Sağlıklı yaşam için” yanıtını verenlerin oranı yaklaşık yüzde 26 oldu. Yarışmaya katılanlar arasında “Spor yapmak”, “Kendini geliştirmek”, “Bağış toplamak”, “Heyecan yaşamak” ve “Özgür hissetmek” gerekçeler de öne çıktı.
MARATONA MÜHENDİS DAMGASI
Forum İstanbul’un yaptığı ankette yarışa katılanları çeşitliliği de dikkat çekiyor. Yarışa katılan meslek grupları arasında çoğunluğu yaklaşık yüzde 15’le mühendisler oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 10’unu öğrencilerin oluşturduğu katılımcılar arasında mühendisleri, yüzde 7 ile öğretmenler, yüzde 6,5 ile serbest meslek sahipleri, yüzde 6 ile finans sektörü çalışanları, yüzde 5 ile emekliler ve yüzde 5 ile sağlık sektörü çalışanları takip ediyor.
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu katılımcılarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Forum İstanbul AVM Müdürü Tuğrul Cömert, şunları söyledi: “Forum İstanbul, bu önemli etkinliğin buluşma noktası oldu. Şehrin her yanından vatandaşlarımız tatlı bir heyecanla yarışma kitlerini almak için alışveriş merkezimize geldiler. Ülkemizde spor bilincinin yaygınlaşmasına ilk elden tanık olmaktan mutluluk duyuyoruz. Forum İstanbul’daki Yarı Maraton’a her meslekten, her yaştan katılım oldu. İnsanların yarışa katılma amaçları da hayli çeşitliydi. Bizler de önümüzdeki senelerde bu alandaki bilinç artışını ölçme amacıyla faydalı bir anket düzenledik. Önümüzdeki yıl daha yoğun bir katılımla bu geleneksel etkinliğin sürmesini diliyoruz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.