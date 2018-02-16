Vodafone 3 dalda finale kaldı

Buna göre Vodafone, “En İyi Şebeke Yazılımı Buluşu” dalında, uzun dönemli hastalıklarda çocuklar ve gençlerin günlük aktivitelerinden geri kalmaması amacıyla geliştirilen avatar robot AV1 ile "Sağlığa Yönelik En İyi Mobil İnovasyon" dalında, elit atletlerin koşu performansını artırmak amacıyla geliştirilen Vodafone SUB2 uygulaması ve vücut sensörleri ile “En İyi Giyilebilir Teknoloji” dalında finalist oldu.

Ödüller, 27 Şubat'ta Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde yapılacak törende sahiplerini bulacak.