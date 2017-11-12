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Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Maraton zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak.