Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun kazanları ödüllerini aldı

Ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkeklerde birinci olan Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich'e ödülünü takdim etti.

Maraton ve tekerlekli sandalye kategorilerinde dereceye giren diğer sporcular da ödüllerini aldı. Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak