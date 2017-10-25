Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun parkuları belli oldu

Yapılan açıklamada, maraton, 15 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu kategorilerinde düzenlenecek yarışlar öncesi Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) resmi ölçümcüsü ile beraberindeki heyetle birlikte yapılan ölçümler neticesinde, start noktaları ve parkur güzergahlarında bazı değişikliklere gidildiği aktarıldı.
Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası bölümünde 42 kilometrelik tekerlekli sandalye ile maraton, 15 kilometre ve 10 kilometre koşucuları, aynı yol üzerinde arka arkaya dizili olan toplanma alanlarında hazır bekleyecek. Her 15 dakikada bir koşunun startının verileceği organizasyonda, maraton yarışı Sultanahmet Meydanı'nda,15 kilometre Yenikapı'da, 10 kilometre Eminönü'nde, 8 kilometrelik halk koşusu ise Vodafone Park'ın önünde sona erecek.
Maraton yarışı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden başlayacak. Sporcular, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak olan parkurda sahil yolunu takip edecek atletler, Bakırköy Hava Harp Okulu önü, Florya Köprüsü altından aynı istikamete geri dönecek. Sporcular, sahilden Gülhane Parkı'na doğru devam ederek, parkın içinden Sultanahmet'e çıkacak. Yarışın varış çizgisi, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları'nın toplantı ve spor merkezi olan At Meydanı'nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Mısır Dikilitaşı'nın arasında olacak.
Etkinlikte 15 kilometre yarışının rotasında değişiklik yapıldı. Bu kategoride köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak sporcular, Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne saparak sahil yolunu takip edip, Yenikapı Miting Alanı karşısındaki İSKİ Dolum Tesisleri önünde finiş görecek.
Organizasyonun 10 kilometre yarışında atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametini izleyerek Eminönü'nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde finişe ulaşacak.
Öte yandan, 8 kilometre mesafeli halk koşusunda ise katılımcılar, köprünün geçilmesinin ardından, Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Vodafone Park'ın önünde yarışı sonlandıracak.
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