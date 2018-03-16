Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.



DHA'nın haberine göre, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao'nun otomobiline Sarıyer Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında 14 Mart Çarşamba günü ateş açılmış, araca 3 kurşun isabet etmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün düzenlediği operasyonda ateş açan Ş.S. ile aynı adreste bulunan Y.Ç. ve Y.A.´yı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S., Y.Ç. ve Y.A. Çağlayan´da bulunan İstanbul Adalet Sarayı´na sevk edildi.



Şüpheli Ş.S.´nin emniyette verdiği ifadede, şirketinin bazı evraklarının eksik olması sebebiyle Vodafone´un açtığı bir ihaleye Genel Müdür Yardımcısı Mallik Rao´nun firmalarını kabul etmediği için silahlı saldırıda bulunduklarını söylediği öğrenilmişti.

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