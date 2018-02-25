Fenerbahçe'nin Vodafone Park'taki soyunma odası sarı lacivert olacak...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmaylar, Başakşehir maçında yapılan 'soyunma odası' uygulamasını Beşiktaş maçında da yapacak. Vodafone Park'ta Fenerbahçe'nin kullanacağı soyunma odasını sarı-lacivert duvar kağıdıyla kaplatacak olan Fenerbahçeli yöneticiler, takıma ekstra motivasyon sağlamak adına her şeyi yapıyor.

Sarı-lacivert duvar kağıdı uygulaması ilk olarak Başakşehir maçında başlamış ve Fenerbahçe bu uygulamanın yapıldığı ilk maçta Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla geçmişti.

MAÇ PRİMİ 1 MİLYON DOLAR!

Tüm takımın transfer taksitlerini ve ödemelerini geçtiğimiz günlerde banka hesaplarına yatıran Fenerbahçe yönetimi, derbinin kazanılması halinde takıma 1 milyon dolar prim dağatacak.

Fenerbahçe teknik heyeti de derbi için özel bir video hazırladı. Videoda derbi galibiyetlerini içeren görüntüler, Samandıra'ya dönüş yolunda yaşananlar ve taraftarların derbi sonrasındaki karşılamaları yer alıyor. Bu görüntüler de Vodafone Park yolculuğu esnasında otobüsten tüm futbolculara yol boyunca izletilecek.