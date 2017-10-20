Vodafone Park, en iyi stadyum anketinde finalde

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ın, Atletico Madrid’in yeni stadı Wanda Metropolitano, Liverpool’un stadı Anfield gibi güçlü statlarla birinci olmak için yarışacağı belirtildi.

Oylamaya katılmak isteyenlerin 10 Kasım Cuma gününe kadar "www.surveymonkey.co.uk" adresinden oy verebileceği ifade edildi.