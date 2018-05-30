Vodafone Park önünde dün bir eylem gerçekleştirildi...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; stadın yapımında çalışan işçiler, paralarını alamadıkları gerekçesiyle haklarını ararken “ Beşiktaş A.Ş. ve Emek Mühendislik’in gasp ettiği hakları alana kadar direneceğiz” şeklinde yazılı bir pankart astılar. Öte yandan başkan Fikret Orman’ın daha sonra stada gelip eylemcilerle bir görüşme yaptığı ve 8 aylık alacaklarının bayrama kadar ödeneceğinin sözünü verdiği öğrenildi.