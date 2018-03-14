Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında tarih yazarak grubunu lider bitiren ilk Türk takımı olan Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih'i konuk ediyor. Kara Kartal, Almanya'da Allianz Arena'da 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde ağırladığı Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlarken ikinci yarının hemen başında fark 2'ye çıktı.





46. dakikada sağ kanattan gelişen atak sonucunda Gökhan Gönül kendi kalesine bir gol attı ve Bayern Münih 2-0 öne geçti. Bu golden sadece dakikalar sonra oyun kısa süreliğine durakladı. Maçın 49. dakikasının son anlarında sahaya bir kedi girdi ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Kedinin saha kenarına gelmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

— FC Bayern München (@FCBayern) March 14, 2018