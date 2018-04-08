Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone İstanbul Yarı Maratonu bugün yapılıyor. Startı saat 08.45’te Yenikapı Miting Alanı’ndan verilen organizasyonda 42 elit atlet koştu. 21 ve 10 kilometrede gerçekleştirilecek yarışlara 50’den fazla ülkeden 8 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu rekor kırarak 59.47 dakikalık derecesi İle Walelegn Amdework kazandı. Kaan Kigen Özbilen ise yarışı 3. tamamladı.

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