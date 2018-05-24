Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin hayata geçirdiği Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında kodlama eğitimlerine devam ediliyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Konya’da 6 ayda 500 çocuğa kodlama eğitimi verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Gazete Habertürk'ün haberine gröe Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyıldız da Deegan ile birlikte eğitimlere katıldı.