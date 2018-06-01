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Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı

01.06.2018 - 16:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Vogue dergisi en etkili 25 kadın listesini yayınladı. Sussex Düşesi Meghan Markle da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Vogue 25 listesinde George Clooney’in eşi Amal Clooney, ve Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling de var.

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    Vogue dergisinin İngiltere edisyonu İngiltere’nin en etkili 25 kadınını seçti. Bu yılki listede Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle da yer aldı.

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    "2018 Vogue 25" listesine ayrıca Amal Clooney, Stella McCartney ve J.K. Rowling yer aldı. İşte en etkili 25 kadın...

  • 3 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Meghan Markle - Sussex Düşesi

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    Dua Lipa - Şarkıcı

     

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    Amal Clooney - İnsan hakları avukatı

     

  • 6 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    J.K. Rowling - Yazar

     

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    Stella Mccartney - Modacı

     

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    Edie Campbell - Avukat

     

  • 9 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Sinead Burke - Yazar ve akademisyen

     

  • 10 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Letitia Wright - Oyuncu

     

  • 11 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Grace Ladoja - Müzisyen 

     

  • 12 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Adwoa Aboah - Model 

     

  • 13 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Orla Doherty - TV yapımcısı ve çevreci

     

  • 14 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Natalie Kingham - Satın alma direktörü

     

  • 15 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Priyanka Josji - Biyokimyacı

     

  • 16 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Vicky Featherstone - Tiyatro sanat yönetmeni 

     

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    Karen Blackett - Reklam yönetmeni 

     

  • 18 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Hannah Anderson - Social Chain kurucu ortağı 

     

  • 19 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Antonia Romeo - Department for International Trade Daimi Sekreteri

     

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    Carole Cadwalladr, Amelia Gentleman and Katharine Viner - Gazeteciler

     

  • 21 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Carolyn McCall- ITV CEO'su

     

  • 22 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Ruth Davidson - İskoç Muhafazakar Parti Lideri

     

  • 23 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Maria Balshaw - Tate Modern Müzesi yöneticisi

     

  • 24 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Yana Peel - Serpentine Galerileri CEO'su

     

  • 25 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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    Brenda Hale - İngiltere Yüksek Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı

     

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    Collette Roche - Manchester United şef operasyon yöneticisi

  • 27 Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı
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