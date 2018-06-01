Vogue’un en etkili 25 kadın listesi açıklandı

Vogue dergisi en etkili 25 kadın listesini yayınladı. Sussex Düşesi Meghan Markle da listede yer alarak unvanlarına bir yenisini ekledi. Vogue 25 listesinde George Clooney’in eşi Amal Clooney, ve Harry Potter kitap serisinin yazarı J.K. Rowling de var.