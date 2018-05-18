Voleybolda 60. yıl heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun kuruluşunun 60. yılına ilişkin İstanbul'da görkemli bir tanıtım yaptıklarını belirtti. Eylül ayında voleybol camiasındaki herkesi bir araya getireceklerini anlatan Üstündağ, "Voleybol camiasına yakışır bir şekilde 60. yılı kutlamak istiyoruz çünkü voleybol camiası lider bir camiadır." diye konuştu.
Türk voleybol takımlarının Avrupa'da zirvede yer aldığını, voleybol liglerinin "1 numara" olduğunu dile getiren Üstündağ, "Takımlarımızın emeği küçümsenemez. Bu camiayı takdir etmemek olur mu? Ben bu camiayı takdir edip, gururlanıyorum. Mücadele ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz ve başarıların devam etmesi açısından da üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk voleybolunun herkesi gururlandırdığını vurgulayan Üstündağ, "Romanya'da geçen hafta dörtlü finalde takımlarımızın biri şampiyon, biri dördüncü oldu. Son 8 şampiyonluk kupasını Türk takımlarımız aldı. Bundan daha büyük gurur olabilir mi? Voleybolda Avrupa ve dünyanın lokomotif ülkesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Artık söz sahibi olduk. Uluslararası hiçbir çalışmayı bizsiz yapamazlar." diyen Üstündağ, şöyle devam etti:
"Son 10 yılda bütün zirvelerde Türkiye'den takımlar var. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nin final turunda takımların yarısı Türkiye'den. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı ve Başkan Vekilleri ile çok uzun toplantılar yaptık. Türk voleybolunun Avrupa'da ve dünyada çok önemli bir yeri var. Bu önemliliğin bize bir dönüşü olması lazım. Finallerdeki 4 hakem Finlandiya, İsveç, İspanya ve Polonya'dan. Takımlar bizden ama bizden hakem yok. Biz her konuda Türkiye'nin, Türk milletinin ve takımların hakkını savunuruz, kavgasını en iyi biz veririz."
VOLEYBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ
Üstündağ, Türk voleybolunun uluslararası başarısı oranında ağırlığının da olması gerektiğini belirtti.
Voleybol Şampiyonlar Ligi'nin henüz fikir aşamasında olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Ortaya sadece fikir kondu. Bu konunun buralara gidebileceğini ben CEV yönetimine aktardım. Şunu belirteyim, bizim Türkiye olarak en büyük sıkıntımız lig takvimi. Ben 3 takımla temsil ediliyorum, 2 tanesi direkt katılıyor, 1 tanesi ön elemeyle gidiyor." diye konuştu.
Türk ekipler için ön eleme oynamanın problem olmadığını belirten Üstündağ, şunları söyledi:
"Çünkü biz geçiyoruz ama ben bunu hak etmiyorum. CEV Şampiyonlar Ligi'ne 3 kontenjan alıyorsam 3 takımımın da direkt katılmasını bekliyorum. Takvim konusunda mağdur ediliyoruz. Başkanın ülkesi Sırbistan'da lig yok. Benim çok ciddi yatırımlarım, sponsorlarım var. Sırbistan Milli Takımı çok başarılı ama bu çocuklar nerede oynuyor, ülkelerinin dışında. Dolayısıyla biz bu konuda çok rahatsızız. Önümüzdeki günlerde toplantı yapıp bu konuyu netleştireceğiz."
"NESLİHAN VE GÖZDE'YE PLAKET"
Voleybolu bıraktığını açıklayan Galatasaray'dan Neslihan Demir Güler ve VakıfBank takımından Gözde Kırdar'a Romanya'da plaket vermeyi doğru bulmadığını belirten Üstündağ, "Biz bunu Romanya'da yapmayız. Biz bunun en iyisini ülkemizde yaparız." dedi.
Neslihan ve Gözde'nin milli takımın geniş kadrosunda yer aldığına dikkati çeken Üstündağ, "Bu oyuncularımız Romanya'da veda etti, plaket vermediğimiz için eleştiriliyoruz. Biz bunu Romanya'da yapmayız. Biz bunun en iyisini ülkemizde yaparız. Voleybolcuların değerini bilen, geçmişi unutmayan, takdir eden bir kişiden bahsediyorsanız kusura bakmayın o kişi Akif Üstündağ'dır. Voleybolu bırakan arkadaşların önünü açabilmek için yaptığımız statü değişikliklerini bugüne kadar kimse yapmadı." diye konuştu.
"Bugün Neslihan gibi bir ekol kaç ülkeye nasip olur." ifadesini kullanan Üstündağ, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Türkiye için bir gurur olmuş kardeşimizi bağrımıza basacağız, kulüpler bağrına basacak. Düşünmek lazım, federasyon olarak biz ne yapabiliriz diye. Onları bağrımıza basacağız, voleybolun baş tacı yapacağız. Voleybolu bırakabilirler ama sahadan asla kopamazlar ve voleybol onları bırakmaz. Onların yaşamı, dünyası voleybol. Kimse tribüne oynayarak bana tribüncülük yapmasın. O yazan çizenler bizim kadar vefalı olamazlar. Bu camiaya en vefalı işleri yapmak ve değerli noktalara getirmek benim boynumun borcudur."
BURSA BB'NİN KAPATILACAĞI İDDİASI
Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un kapatılacağı iddialarının doğru olmadığını aktardı.
Takımın yöneticileriyle görüştüğünü anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:
"Bursa ekibinin başkanı daha önce İnegöl takımının başkanıydı. Sayın Belediye Başkanı voleybolu çok seviyor. Bursa'da hem erkeklerde hem kadınlarda voleybolun devam edeceğini ifade etti. Fakat çok büyük bütçelerle değil de ilk 8 içinde mücadele edecek bir takım kurup devam edeceklerini beyan etti."
Türkiye'de voleybol sevgisinin giderek daha da geniş kesimlere yayıldığını anlatan Üstündağ, "Yapılan araştırmalar, velilerin en çok çocukların voleybol oynamasını istediğini ortaya koyuyor. Velilerin ilk tercihi açık ara çocuklarının voleybol oynaması. Bu çocuklar voleybolun geleceği olacak." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.