Erkekler CEV Kupası'nda finale yükselen Ziraat Bankası, organizasyonda bu sezon tek maç kaybetti.

Kupaya 16'lı final olarak adlandırılan 2. turdan dahil olan Türk temsilcisi, Romanya'dan SCM "U" Craiova ekibi 3-0 ve 3-2'lik skorlarla eleyerek tur atladı.

Ziraat Bankası, 3. turda ise Almanya'nın SWD Powervolleys takımını ile oynadığı maçları 3-0 ve 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Bu turda da Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-1'lik skorlarla geçen Ziraat Bankası, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde de ilk maçta 3-1 yendiği İtalyan ekibi Calzedonia'ya ikinci maçta 3-2 yenilen Ziraat Bankası, finale yükselme başarısı gösterdi.

Türk ekibi, finalde Rusya'nın Belogorie takımı ile karşı karşıya gelecek.

ECZACIBAŞI VİTRA NAMAĞLUP OLARAK FİNALDE!

Kadınlar CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Eczacıbaşı VitrA, namağlup olarak finale çıktı.

Turuncu-beyazlı takım, CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Belçika'nın VC Oudegem ekibi ile oynadığı iki maçı da 3-0 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, 8'li finaller turunda ise İtalya'nın Yamamay e-work ekibine iki maçta da 3-1 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

Çeyrek finalde Rusya temsilcisi Yenisei ile oynadığı müsabakaları 3-1 ve 3-0 kazanan turuncu-beyazlı takım, yarı final biletini aldı.

Yarı finalde de Almanya'nın SSC Palmberg ekibi ile yaptığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan Eczacıbaşı VitrA, finale yükseldi.

Türk ekibi, finalde Belarus'un Minchanka ekibine karşı kupa mücadelesi verecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNALDE

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Takımı, geçen sezon şampiyonluğa ulaştığı CEV Challenge Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi.

Türk ekibi, kupada 16'lı finaller turundan itibaren sırasıyla Lüksemburg'un RSR Walfer, Belçika'nın Charleroi, Belçika'nın Hermes ve Fransa'nın Nantes ekipleri ile karşılaştı.

Rakipleriyle oynadığı maçları set vermeden kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üst üste ikinci kez kupada finale çıktı.

Bursa temsilcisi, finalde Yunanistan'ın Olympiakos SFP ekibi ile karşı karşıya gelecek.

MALİYE PİYANGO YARI FİNALDE ELENDİ

Erkekler Challenge Kupası'nda mücadele eden Türk ekiplerinden Maliye Piyango'nun Avrupa mücadelesi yarı finalde sona erdi.

Kupaya bu sezon iyi başlayan Ankara ekibi, yarı finalde İtalyan ekibi Bunge'ye elenerek organizasyona veda etti.

Türk takımlarından İnegöl Belediyespor ise Challenge Kupası elemelerinden çıkmayı başaramadı.

VAKIFBANK VE GALATASARAY'IN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarından VakıfBank ile Galatasaray, Dörtlü Final'e yükselmek için mücadele ediyor.

Ligde bu sezon Türkiye'den bu iki takımın yanı sıra Fenerbahçe boy gösterdi.

Sarı-lacivertli takım grup aşamasını geçmeyi başaramazken, VakıfBank ve Galatasaray, 6'lı play-off turuna yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, Dörtlü Final'e yükselmek için İsviçre'nin Volero ekibi ile karşılaşacak.

Galatasaray ise Dörtlü Final yolunda eşleştiği İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola'ya İstanbul'daki ilk maçta 3-2 yenildi.

HALKBANK, 12'Lİ PLAY-OFF TURUNDA ELENDİ

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele veren Halkbank, 12'li play-off turunda elendi.

Bu organizasyonda Halkbank'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Arkas Spor da yer aldı.

Fenerbahçe ve Arkas Spor grup aşamasında, Halkbank ise 12'li play-off turunda lige veda etti.