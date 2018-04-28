Volgar-Gazprom - Baltika Kaliningrad maçı istatistikleri

Volgar-Gazprom ve Baltika Kaliningrad, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:30. Volgar-Gazprom 42 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Baltika Kaliningrad 57 puanda ve 5. sırada. Volgar-Gazprom son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Baltika Kaliningrad, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 348. İddaa'da Volgar-Gazprom kazanır 7.00, berabere biter 3.50, Baltika Kaliningrad kazanır 1.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Volgar-Gazprom son haftadaki Dinamo Moscow müsabasında 0-1 yenildi.

Baltika Kaliningrad ise Zenit St. Petersburg II karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Volgar-Gazprom, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Volgar-Gazprom, kendi sahasında 17 gol attı, 13 gol yedi.

Baltika Kaliningrad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Baltika Kaliningrad, 13 gol atarken 17 gol yedi.