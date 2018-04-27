Volgar-Gazprom - Baltika Kaliningrad maçı istatistikleri

Rusya FNL maçında Volgar-Gazprom ile Baltika Kaliningrad, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Volgar-Gazprom 42 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Baltika Kaliningrad 57 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Volgar-Gazprom, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Baltika Kaliningrad son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 348. İddaa'da Volgar-Gazprom kazanır 4.60, berabere biter 3.40, Baltika Kaliningrad kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Volgar-Gazprom son haftadaki Dinamo Moscow müsabasında 0-1 yenildi.

Baltika Kaliningrad, Zenit St. Petersburg II karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Volgar-Gazprom, 17 gol attı ve 13 gol yedi.

Baltika Kaliningrad, dış sahada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Baltika Kaliningrad 13 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.