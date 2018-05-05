Volgar-Gazprom - Zenit St. Petersburg II maçı heyecanı

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Volgar-Gazprom, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Zenit St. Petersburg II takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 42 puanlı Volgar-Gazprom 12. sırada bulunuyor, Zenit St. Petersburg II 37 puana sahip ve 17. sırada. Volgar-Gazprom, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Zenit St. Petersburg II, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Volgar-Gazprom galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Zenit St. Petersburg II galibiyet oranı 0.00.

Volgar-Gazprom son hafta oynanan Fakel maçında 0-1 kazandı.

Zenit St. Petersburg II ise Sokol Saratov karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Volgar-Gazprom, 17 gol attı ve 14 gol yedi.

Zenit St. Petersburg II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Zenit St. Petersburg II, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.