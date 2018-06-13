İstanbul Başakşehir’de oynayan milli kaleci Volkan Babacan’ın evinde ev işlerinde yardımcı işçi olarak çalıştırdığı Mukadder Öceli, kendisini 4 yıl boyunca sigortasız çalıştırdığı gerekçesiyle iş mahkemesinde sigorta tespit davası açtı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Öceli ayrıca, 4 yıl boyunca kullandırılmadığını ileri sürdüğü izin parası ve işten çıkarılmasına ilişkin haksız fesih tazminatı olmak üzere toplam 250 bin lira istedi.

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