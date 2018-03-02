Cadde'nin haberine göre, spiker Hilal Özdemir ve kaleci Volkan Babacan, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarını Hatay'da takip eden Özdemir, İstanbul'a döndükten sonra kısa bir tur attı. Gece yarısı canı tatlı isteyen spiker, nişanlısıyla soluğu Bebek'teki bir tatlıcıda aldı.

Birlikte tatlılarını yedikten sonra araçlarına binen ikili, kendilerini görüntüleyen muhabirlere selam vererek oradan ayrıldı.