Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar kimdir? Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ne oldu? İşte Volkan Bayar hakkında son dakika gelen gelişmeler...

VOLKAN BAYAR KİMDİR?

Volkan Bayar 21 Ocak 1981 tarihinde Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, Gazi Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunu. 2011 yılında yüksek lisansını ABD'deki Denver Üniversitesi'nde yapan Volkan Bayar, doktorasını da Eskişehir Osmangazi üniversitesinde yapıyordu.

Volkan Bayar'ın Tokat'tan 6 yıl önce doktora yapmak için ayrıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Bayar, 2008 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1416 sayılı kanun kapsamında ölçme değerlendirme alanında lisans üstü eğitim yapmak üzere yurt dışında görevlendirilen Bayar, 2011 yılı sonunda yurt dışı dönüşü mecburi hizmet yükümlülüğü nedeni ile bakanlık tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesine araştırma görevlisi olarak naklen ataması yapıldı. 2012 yılında ise 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunun 35. maddesi gereğince Eskişehir Osmangazi Üniversitesine doktora yapmak üzere naklen ataması yapıldı.

VOLKAN BAYAR'IN İLK İFADESİ

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere açıklamalrda bulundu. Vali Özdemir Çakacak yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan Bayar, emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış."

Vali Çakacak, saldırganın verdiği ilk ifadeye ilişkin ise şunları kaydetti:

"OLAY ÇOK FARKLI YÖNLEER ÇEKİLMEK İSTENİYOR"

"Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan'da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan Bayar'nın eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde yaşanan ve 4 kişinin öldüğü saldırının ardından Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşe Aypay, saldırgan Volkan Bayar hakkında işlem yapmadığını iddia etti.

YÖK ve Rektörlüğün Volkan Bayar ile alakalı dilekçelerini kabul etmediğini iddia eden Dr. Aypay, "YÖK neden işlem yapmadı. Neden yapmadılar. Bir buçuk yıldır defalarca dilekçe verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Dokundurmadılar Volkan Bayar’a. Şimdi açıklasın YÖK başkanı, şimdi açıklasın rektör. Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek. Benim eşim Volkan Bayar’ın iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5 buçuk ay hapis yattı. Kim ödeyecek bunları. Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Kim ödeyecek bunları. Suç duyurusunda bulunuyorum Rektörlük hakkında, YÖK hakkında. İşlem yapmadılar. Ta ki bugün 4 tane arkadaşımız şuanda cenaze olmuş durumda. Ve ben savcılığa ifade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan Bayar’ın bir numaralı hedeflerinden biri olarak ben de cenaze olarak yatıyordum. Kim ödeyecek bunu kim. Kim ödeyecek" dedi.

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