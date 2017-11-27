Volkan Demirel 14 maç sonra kalesini gole kapadı!

Sezona kötü başlayan ve aynı şekilde devam eden Fenerbahçe’de hedef isim haline gelen isimlerden biri de kaleci Volkan Demirel’di... Gazete Habertürk'ün haberine göre parlak günlerinden çok uzak görünen ve yaptığı hatalar nedeniyle de sürekli olarak tepki gören Volkan, teknik direktör Aykut Kocaman’ın da ona güvenmesi ve şans vermesiyle yeniden kendini buldu. Kaptan Volkan dün akşam Antalyaspor karşısında kalesinde kelimenin tam anlamıyla devleşti ve geçit vermedi. Bunun sonucunda da alınan galibiyette önemli rol oynadı.





14 MAÇ SONRA KALESİNİ KAPADI

Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren kaptan Volkan Demirel, 14 resmi maç sonra kalesini gole kapattı. Son olarak geçen sezon Süper Lig’de Galatasaray’la 23 nisan’da oynanan derbi maçta gol yemeyen Volkan, daha sonraki 14 maçın tamamında filelerinde meşin yuvarlağı görürken, toplam 20 gole engel olamadı. Antalyaspor maçında bu kötü istatistiği bozan Volkan, yaptığı kurtarışlarla da takımının 3 puan almasında başrol oynadı.