Volkan Demirel'den şampiyonluk ve yarıda kalan kupa maçı yorumu...

Beşiktaş ile oynanan ve yarım kalan maçta yaşananları "Akıl alır şeyler değil" diye değerlendiren Volkan Demirel, "15-16 yıldır bu takımın kaleciliğini yapıyorum; Fenerbahçe taraftarı, ona herhangi bir Fenerbahçeli futbolcu, hocamız, teknik heyetten birileri veya bir görevli kenardan “Yapma” diyorsa, bu uyarıyı dikkate alır ve Fenerbahçe’ye bu tür zararlar verecek bir şey yapmaz. O gün ben sahada takım arkadaşlarımla birlikte tribünlere uyarılar yaptım, “Atmayın” dedim. Olaylar devam etti. Bunlar Fenerbahçeli değil; korner köşelerinde ve yukarıda bazı kısımlarda konuşlanan provokatörler. Kötü niyeti olmayan birçok taraftar da o anın galeyanıyla bu provokasyondan haliyle etkilenmiş ve o şahısların gazabına uğramış olabilir. Fenerbahçe’ye kasti olarak zarar vermeye çalışan bu şahısların açılan soruşturma kapsamında iyice araştırılmasını istiyorum. Ayrıca; herkesin kendi kulübünün PassoLig kartını taşıması, bence önemli bir önlem niteliğinde." dedi.

"BENİM OLAYIMLA TOLGA ZENGİN'İN OLAYI AYNI DEĞİL"



Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile taraftarlar arasındaki tartışmaya değinen tecrübeli file bekçisi, "Benim milli takımı bırakmamla Tolga’nın taraftarlarla atışma olayını aynı görenler var ama değil. Neden? Ben, milli takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve bana hakaret eden, milli takımı desteklemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldıramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne giderim. Olay da başka yerlere gider. Sonuç olarak hem ben zarar görürüm hem de milli takım. Bu yüzden, milli eldivenleri bıraktım. O günden sonra milli takımın İstanbul sınırları içinde maç oynadığını görmedik. İşte bu bir milattır. Evet, ben milli takım kariyerimi bitirdim ve bunu isteyerek de bitirmedim, yapmam gerekeni yaptım. Ben yaşadığım olaylarda kimseyi örnek göstermiyorum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN BU TAVRI, FUTBOLU GÖLGEDE BIRAKIYOR"



"Beşiktaş maçının sonucunun sahada belirlenmesini isterdik" diyen Volkan demirel, "Beşiktaş’ın bu tavrı, futbolu gölgede bırakıyor. Geçmişte bu tür olaylar bizim başımıza da geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi almayı becerdik. Beşiktaş’tan da bunu beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz. Rakibin hükmen mağlubiyeti sonrası finale çıkmak futbol adına bizi de pek sevindiren bir durum değil. Sahada, maçın kaldığı yerden mücadelemizi verdikten sonra, biz kazansak onlar bizi tebrik edecek; onlar kazandığı takdirde ise biz onları tebrik edecektik. Neler olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

Şampiyonluk için umutlu konuşan Volkan Demirel, "5 tane şampiyonluk yaşadım, keza Süper Kupa ve Türkiye Kupası sevinçlerini de tattım. Öte yandan, benim için en özel maç; Sevilla maçıdır" diye konuştu.

"EN ÖZEL MAÇ: SEVİLLA"



Sağlığı el verdiği sürece Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyleyen Volkan Demirel şöyle devam etti, "İnşallah sağlığım el verdiği sürece bu formayı terletmeye, Şükrü Saracoğlu çimlerine ayak basmaya devam edeceğim. Bana imkân verildiği müddetçe Müjdat Ağabeyi de geçmek isterim. İnşallah 700’lere kadar gider ve çubuklu altında nice şampiyonluklar yaşarım.

Bu kutsal forma altında 5 tane şampiyonluk yaşadım, keza Süper Kupa ve Türkiye Kupası sevinçlerini de tattım. Önemli olan bu kupaların, şampiyonlukların sayısını arttırıp faydalı olmak diye düşünüyorum. Öte yandan, benim için en özel maç; Sevilla maçıdır."

Taraftardan destek isteyen 36 yaşındaki file bekçisi, "Bize inanan ve güvenen insanların var olduğunu biliyoruz, çünkü biz; Fenerbahçe’yiz. Böylesine büyük bir camia hiçbir zaman yalnız kalmamalı, kalamaz da! Evet, futbolcuyu sevmeyebilirsiniz ya da oyun tarzını beğenmeyebilirsiniz ama o futbolcunun üzerinde Fenerbahçe arması var ise, o armayı desteklemeye devam etmeliyiz. Biz de, taraftarımız varken daha güçlüyüz. Özellikle ligde Antalyaspor ile oynadığımız maçta taraftarımız bizi harika bir şekilde destekledi, üstelik hafta içi oynamamıza rağmen. Ben şuna inanıyorum; yaşananlar güzel değildi, tasvip de etmiyoruz ama o Beşiktaş maçı yaşandı ve sonrasındaki süreç bizleri yeniden bir araya getirdi." dedi.

Volkan Demirel, deniz merakının dedesinden kaynaklandığını söylerken, "Dedem, Haliç’te kayığıyla insanları taşırdı, ben de onun yanında miçoluk yapardım." dedi.





"SONUNA KADAR ŞAMPİYONLUKLARIN ADAYIYIZ"



"Daha iyi yapabileceğimiz şeyler var; bunu biliyoruz. Biz sonuna kadar şampiyonlukların, kupaların adayıyız." diyen Volkan Demirel, "Rakiplerimiz zor maçlar oynayacak, bizimse biraz daha kolay diyebileceğimiz türden mücadelelerimiz olacak. Son dakikaya kadar bu işi götüreceğiz ve inşallah son dakikada da golü biz atarız." sözleriyle şampiyonluk için umutlu konuştu.

"Bu merakım dedem sayesinde başladı." diyen Volkan Demirel, "Dedem, Haliç’te kayığıyla insanları taşırdı, ben de onun yanında miçoluk yapardım. Dedem ile başlayan bir serüven ve Allah sonrasında bize bu imkânları nasip etti. Şimdi de kullandığım, demir atıp marinaya yanaştığım bir gemim var ve onun kaptanlığını yapıyorum. Şu an için futbola konsantre olmuş durumdayım ama inanıyorum ki futboldan sonra hayatım denizlerde olacak. Adriyatik’i geçmişliğim vardır, Ege’deki her adaya da gittiğimi söyleyebilirim. Kızlarıma da bu işi çok sevdiriyorum ve ailemle birlikte Avrupa turuna çıkmayı çok istiyorum. Denizde kendimi özgür ve yenilenmiş hissediyorum." sözleriyle de deniz sevgisini dile getirdi.