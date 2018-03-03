Volkan Demirel sessizliğini bozdu...

Derbiyle ilgili konuşan Volkan Demirel, ''Ben bu takımın kaptanıyım ve sahada takımın haklarını savunmakla görevliyim. İkinci sarı kartı görmeden önce top Beşiktaşlı oyunculardan taca çıkmıştı fakat yardımcı hakem göz göre göre pozisyonda tacı Beşiktaş'a verdi çünkü Beşiktaşlı oyuncular hakemin kararını bile beklemeden tacı kullandılar.'' dedi.

Hakemleri eleştiren Demirel, ''O tacın hemen ardından Talisca'nın pozisyonda top auttan çevrildi ama hakem yine vermedi. Hakemin bu iki hatası takımımızı gerdi. Ben de takım kaptanı oalrak ceza sahasından çıkmadan hakemi rencide etmeden uyarmaya çalıştım çünkü hakemler göz göre göre hakkımızı yedi. Eğer hakemi uyarmasaydım; kaptan olarak görevimi yapmamış olacaktım fakat Aydınus tribünlerinden etkisinde kalıp ikinci sarı kartı gösterdi ve ve bizi yaktı. Takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm.'' ifadelerini kullandı.