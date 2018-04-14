Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 57'ye yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertliler birer maçları eksik Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 2'ye indirirken Galatasaray ile aynı puana ulaştı. Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel maç sonunda açıklamalar yaptı. Tecrübeli file bekçisinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son dakikalarda bir gol oldu ve bir seri vardı, o kırıldı. Biraz üzüldüm, kırıldım. Neyse kalan 5 maçta da yemezsem güzel olur."

"Geçmişte verilmeyecek puanlar verdik. Lig devam ediyor. Yarın üst sıraları ilgilendiren bir maç var. Bizim adımıza çıkacak güzel bir skor, bizi daha iddialı bir duruma getirecektir."

"Beşiktaş maçında güzel bir seyirci bekliyoruz. Derbilerdeki üstünlüğümüz stadımızda zaten belli. Bizi son dakikaya kadar destekleyin ve turu hep beraber geçelim."