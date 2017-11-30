Volkan Demirel'e telefon atan taraftar Aliasker Vuran'a 5 ay 25 gün hapis

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında attığı cep telefonuyla kaleci Volkan Demirel'in ayağından yaralanmasına neden olmak suçundan yargılanan Aliasker Vuran toplam 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Vuran'ın bir yıl boyunca maçlara girişi de yasaklandı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Aliasker Vuran ile şikayetçi Volkan Demirel katılmadı. Duruşmada sanığı avukatı Hatice Arzu Sansar temsil etti. Celse arasına Volkan Demirel'in avukatı tarafından mazeret dilekçesi gönderilerek yokluklarında karar verilmesi talep edildi. Sanık avukatı Hatice Arzu Sansar ise kasten basit yaralama suçunun oluşmadığını müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, dosyayı karara bağlayarak sanık Aliasker Vuran'ı "kasten basit yaralama" ve "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak" suçundan toplam 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Aliasker Vuran'ın 1 yıl süreyle maçlara girişinin yasaklanmasına da hükmetti.

ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞTI

Şikayetçi Volkan Demirel bir önceki duruşmada sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek, "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim. Davaya da katılmak istemiyorum" demişti.

"PİŞMANIM"

Duruşmada daha önce ifade veren sanık Aliasker Vuran ise yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek, "Telefonun Volkan Demirel'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim" demişti.