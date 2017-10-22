Volkan Demirel: ''Eğer kazanırsak dünyanın en güzel günlerini yaşarsınız''

Volkan Demirel’den takım arkadaşlarına moral takviyesi...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli kaptanı kötü bir dönem geçirmesine ve derbine yedek kalacak olmasına rağmen bunu hiçbir zaman sorun etmedi. Hafta boyunca teknik heyetin yanı sıra kendisi de takımın tecrübeli ismi olarak arkadaşlarıyla görüşmeler yaparak maçın önemini ve galibiyetin ne anlama geleceğini arkadaşlarına anlattı. Volkan özellikle de ilk kez Galatasaray derbisi oynayacak olan futbolcularla sürekli konuşarak galibiyetin ne anlama geldiğini onlara anlattı.

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi takım arkadaşlarına dünkü son idmanda da yine moral verici konuşmalar yaptı. Volkan ilki yaşayacak olan yıldız oyunculara hitaben yaptığı konuşmada da “Çok önemli bir sınav vereceğiz. Bu heyecanı sizler de ilk defa yaşayacaksınız. Zaten Galatasaray ile aramızdaki ezeli rekabetin ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Şunu bilin ki eğer yenerseniz dünyanın en güzel günlerini yaşarsınız” ifadelerini kullandı.