Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı karttan sonra sarı-lacivertli ekipte gündem haline gelen Volkan Demirel'le ilgili menajerinden açıklama geldi.

Radyospor'a konuşan Menajer Erdinç Şehit, Volkan Demirel'in başka bir kulübe gitme ihtimaliyle ilgili olarak, ''Volkan konusunda daha önce de sık sık dile getirdik; Fenerbahçe'ye yıllarını vermiş bir futbolcu ve başka takımlara kapısı kapalı'' ifadelerini kullandı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"



Aykut Kocaman'ın artık Volkan Demirel'e şans vermeyi düşünmemesiyle ilgili basında çıkan haberleri de yalanlayan Erdinç Şehit, ''Kesinlikle böyle bir durum yok, bu haberler yalan. Volkan'ın morali son derece iyi. Fenerbahçe'nin halen şampiyonluk iddiası sürüyor ve o da buna odaklanmış durumda. Kırmızı karttan sonra tabii ki gündem oluşturdu ama futbolda bunlar hep var'' dedi.