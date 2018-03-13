Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan derbide disiplinsiz davranışları nedeniyle kırmızı kart görmesinin yanı sıra hocası Aykut Kocaman’ın da hışmına uğrayan Volkan Demirel, kötü günleri geride bıraktı...

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, kendisi hakkında çıkan “Bir daha forma giyemeyecek” iddialarına rağmen çalışmayı bırakmayan ve daha da hırslanan deneyimli eldiven Kameni’den formayı alıp Y.Malatya karşılaşmasında çok önemli kurtarışlara imza attı ve dosta düşmana “Bu takımın 1. kalecisi benim” mesajı verdi...Volkan Demirel’in bu başarılı oyunun altında ise kendisi hakkında yapılan ve haksız olduğunu düşündüğü yorumlar yatıyordu...

HERKESİN DESTEĞİNİ ALDI

Medyada yer alan tüm haberler ve eleştiriler Volkan Demirel’i üzmekten ziyade daha da motive etti... Y.Malatya maçının ilk 11’ine kendisini gören Sarı-Lacivertli eldivenin, Aykut Kocaman’ın çok geçmeden formayı kendisine vermesinin mutluluğunu yaşadığı ve soyunma odasında “Herkese gerçek Volkan Demirel’i göstereceğim. Bu benim için çok önemli bir 90 dakika olacak” dediği öğrenildi. Takım arkadaşlarının da desteğini alan Volkan, dediğini yaptı ve yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe’nin 3 puan almasında önemli rol oynadı.