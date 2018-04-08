Yalçın Ayhan'ın Kasımpaşa'da oynadığı dönemde yaşanan tartışmadan sonra bu iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı.

Sahaya kaptan çıkan iki futbolcu, seremonide el sıkışmasa da hakemlerin yanına kale seçimi için gittiklerinde bu duruma son verdiler. İki futbolcu el sıkışıp birbirlerine başarı dileyerek, uzun yıllardır devam eden el sıkışmama durumlarına da son verdi. (AA)