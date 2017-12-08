Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor'u 1-0 yenerek hem yeşil-beyazlıların 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi hem de kendi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Son 4 lig maçını da kazanan sarı-lacivertlilerde kaptan Volkan Demirel maç sonunda önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, çıkışa geçmelerinde etkili olan faktörleri açıkladı.

Öte yandan mücadelenin 2. yarısı, Volkan Demirel'e atılan yabancı maddeler nedeniyle yaklaşık 5 dakika gecikmeli başladı. Tecrübeli kalecinin koruduğu kale arkasından Volkan'a şişe ve çakmak fırlatılırken DHA'nın haberine göre bir yeşil-beyazlı taraftar gözaltına alındı.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

"Fazla değişen bir şey olmadı. Aynı oyuncular, aşağı yukarı aynı oyuncular. Yakaladığımız seride biraz daha birliktelik, biraz daha birbirimize güvenmemiz etkili olmuştur. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Herkes Fenerbahçe için bir şey yapınca, takım iyiye gidecektir."

"Bugün oyun olarak belki iyi oynamadık, özellikle de geçen haftaya nazaran. Bireysel hatalar yaptık. Bir sezonda yapılacak tüm hataları 5-6 hafatada yaptık. Belki daha iyi başlasak şu an daha kötü de olabilirdik. Şu andaki pozisyonumuzdan tüm Fenerbahçeliler mutludur. İnşallah bu seriyi devam ettiririz."

"Şu anda hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Kazandıkça takımın güveni de artıyor. İnanıyorum ki haftaya stat da dolu olacak ve özlediğimiz Fenerbahçe'ye hep beraber ulaşacağız"