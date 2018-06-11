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HT Magazin'den Hakan Yağcı'nın haberine göre, Kiraladığı lüks teknede denizin ve güneşin tadını çıkaran futbolcu, önceki gün kız Yade ile objektiflere takıldı. Kızıyla şakalaşan Demirel, daha sonra onu denize soktu.