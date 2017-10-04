Volkan Demirel kendisine telefon atan taraftardan şikayetçi olmadı.

Volkan Demirel şikayetçi olmadı...

Habertürk haber merkezinden Serdar Kulaksız'ın haberine göre Fenerbahçeli milli kaleci Volkan Demirel, Galatasaray - Fenerbahçe arasında geçen yıl oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada ifade verdi. Sanıktan şikayetçi olmadığını belirten Demirel, "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Ben sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

İfade vermeye gelmediği için hakkında zorla getirme kararı verilen milli kaleci Volkan Demirel, celse arasında davanın görüldüğü İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı ile gelerek ifade verdi.

Yapılan duruşmada Volkan Demirel, sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek "Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim. Davaya da katılmak istemiyorum" dedi. Demirel'in avukatı Mahir Işıkay ise "Biz her ne kadar şahsen şikayetçi olmasakta sanığın 6222 sayılı Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Volkan Demirel hakkında daha önce çıkartılan zorla getirme kararını kaldırılan mahkeme duruşmayı erteledi.

KASTEN YARALAMA!

Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek, "Telefonun Volkan Demirel'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim" demişti.

Sanık Aliasker Vuran hakkında "Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.