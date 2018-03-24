Cadde'nin haberine göre, Belçika güzeli eşi Zeynep Demirel ve arkadaşları ile yemek yiyen Volkan Demirel, mekan çıkışı neşeli tavırlarıyla dikkati çekti.

Bir taraftarın, "Volkan abi biliyorum klasik olacak ama bir şey isteyeceğim. Forma var mı?" sorusuna tecrübeli file bekçisi, "Yok kardeşim" yanıtını verdi.