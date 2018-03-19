Dünyanın en büyük 4 itfaiye aracı üreticisi arasında yer alan Volkan İtfaiye ilk yerli üretim 8x8 şasili itfaiye aracını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye hazırlanıyor. 5 yıldır üzerinde çalışılan ve yerli mühendisler tarafından geliştirilen ilk yerli 8X8 şasi, 10 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçti. 1.500 beygir gücünde, ikiz motor teknolojisine sahip araç, sıfırdan 80 kilometre hıza 21 saniyede ulaşıyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, küçük bir atölye ile başladıkları yolculuklarında, bugün Torbalı’da 135 bin metrekarelik tesisten dünyanın dört bir yanına araç gönderebilecek bir noktaya geldiklerini aktararak, “Volkan İtfaiye bugün Türkiye itfaiye aracı pazarının yüzde 55’ini elinde bulunduruyor ve 40’a yakın ülkeye itfaiye aracı ihraç ediyor” dedi.
İsa Tecim, “Yangın söndürme ve kurtarma tasarımına yönelik Ar-Ge merkezine sahip tek şirket olan Volkan İtfaiye, cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge’ye harcadı. Sektörde oyunu değiştirecek büyük buluşlara imza atmak için bu oranı daha da artıracağız” dedi.
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