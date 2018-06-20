DHA'nın haberine göre, Kemer Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Altın Nar Kültür ve Sanat Festivali'nin son günü Volkan Konak sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Konak, şarkı aralarında hayranlarıyla da sohbet etti.

Ünlü sanatçı, "Biz şarkı söylerken kalbimizi vermeyiz, hayatımızı verircesine şarkı söyleriz. Lütfen nasiplenin. Çünkü mesleğimi çok severek icra ediyorum" dedi.

"KİMSENİN ÜZERİNE BASARAK YÜKSELMEDİM"

Volkan Konak, dinleyenleriyle arasındaki bağın neden bu kadar güçlü olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ben hiç kimsenin üzerine basarak yükselmedim. Hiçbir beyefendinin yanındaki elleri öpülesi hanımefendiyle göz teması kurmadım. Sadece mesleğimi yaptım ve yalan söylemedim asla. Dolayısıyla bizim sevdamız neye benzer biliyor musunuz? Annelerimizin sevdası gibi yaman mı yaman, vefalı, yumuşacık, asil bir sevgidir bizim sevgimiz" şeklinde konuştu.