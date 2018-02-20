HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev alan askerlerimiz için ‘Mehmedim’ şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamadı.



Kadına şiddet ve cinsel istismara yönelik tepkisini de dile getiren Konak, “İsyan ediyorum. Kadınlara ve çocuklara nasıl dokunabilirsiniz? Onlar her şeyimiz” dedi.

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