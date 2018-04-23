HT Magazin'de yer alan habere göre, “Sizin gibi bahtiyar insanlara müzik yapmak zor ama imkânsız değil” diyerek konserine başlayan ünlü müzisyen, sevilen şarkılarını söyleyip fıkralar anlattı.

Bu Konu İle İlgili Haberler