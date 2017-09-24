Fenerbahçe - Beşiktaş

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Dün gece Fenerbahçe hem mental hem de sportif olarak çok önemli bir galibiyet aldı. Bu galibiyet Fenerbahçe'yi doğrudan şampiyonluk yarışına dahil etti ama ondan daha önemli bir şey daha var. Fenerbahçe'de bir devir bitti ve tarihi değişim dün gece itibarıyla yaşandı. 26 yıl sonra ilk kez sarı lacivertliler maça yabancı bir kaleciyle başladı...