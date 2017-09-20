Volkan Şen: Formayı alırsam vermem!

Trabzonspor’a tekrar transfer olan Volkan Şen, ilk kez Başakşehir maçının sonlarına doğru az da olsa süre almıştı. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre idman eksiğini kapattığını artık forma şansı verilmesi halinde 11’de oynayabilecek hale geldiğini de belirten Volkan Şen, “Taraftarlarımız merak etmesinler. O büyük formayı kaptığımda kimseye vermeyeceğim. Kendime güveniyorum. Beni destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Trabzonspor’un kaliteli bir kadrosu var. Önemli transferler yapıldı. Göreceksiniz kısa bir süre sonra zirvenin ortağı olacağız ve bunda benim de katkımın olmasını istiyorum. Bu yüzden çok çalışıyorum. Ersun Yanal hocam benimle yakından ilgileniyor” dedi.
‘ERSUN HOCA EN İYİSİ’
Teknik direktör Ersun Yanal için de övgü dolu ifadeler kullanan Volkan Şen, “Türkiye’nin en iyi yerli hocalarından biri olan Ersun hocayla beraber olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ona layık olabilmek için inanın çok çalışıyorum. Trabzon zaten benim ikinci şehrim oldu. Hemen adapte oldum. Sorun yok. Her şey yolunda gidiyor. Alanyaspor maçını 40 bin seyircimiz önünde kazanıp yolumuza devam edeceğiz ve sonraki Beşiktaş maçını kazanıp zirveye yerleşmeyi hedefliyoruz. Tüm bunları bu kadro yapabilir yeter ki hem hocamıza hem de bizlere destek verilmeye devam edilsin” diye konuştu.
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