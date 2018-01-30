Ara transferin hızlı takımı Konyaspor bir yıldızı daha kadrosuna kattı.

DHA'nın haberine göre; AEK ile anlaşmak üzereyken çıkan pürüzler nedeniyle Türkiye'ye dönen Volkan Şen, Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Volkan Şen son olarak Trabzonspor'da oynamış ve Süper Lig'de 3 maça çıkmıştı.