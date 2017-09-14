Volkswagen, Çin'de 4.8 milyon aracını geri çağırdı

Volkswagen AG ve Çin ortak girişimler FAW-Volkswagen ve SAIC Volkswagen ülkedeki 4.8 milyon aracı, Takata marka hava yastıklarındaki olası sıkıntı nedeniyle geri çağıracak. Hava yastıklarının aşırı güç nedeniyle patladığı ve şarapnel parçaları yayma riski olduğu söyleniyor.
Sorunun nadir vakalarda gerçekleşebilme ihtimali bulunduğu ancak Çinli yetkililerin uyarıları sonucunda, potansiyel güvenli riski yaratmasının önüne geçmek amacıyla Volkswagen'in geri çağırma kararı aldığı belirtiliyor.
AQSIQ olarak bilinen Çin Kalite Denetim ve Gözetim Genel Müdürlüğü verilerine göre VW Çin 103,573 araç, FAW-Volkswagen 2.35 milyon araç ve SAIC Volkswagen de 2.4 milyon aracını geri çağırdı.
Çin'in sektör düzenleyici kurumu Alman üreticinin yanı sıra General Motors, Daimler ve Mercedes'ten de bu yıl başlarında aynı nedenle araçlarını geri çağırmasını istemişti.
JAPON DEVİ İFLAS ETMİŞTİ
Çinli yetkililer, çeşitli markalara ait 20 milyon araçta Takata hava yastıkları kullanıldığını tahmin ediyor. Hava yastıklarındaki sorun nedeniyle dünya genelind 16 ölüm ve yaklaşık 180 yaralanma vakasının gerçekleştiği de belirtiliyor. Geir çağırmaların 2019 mart ayına dek sürebileceği açıklandı.
Takata, ürünlerindeki sorun nedeniyle geçirdiği soruşturmalar ve açılan davalar nedeniyle iflas ilan etmek zorunda kalmıştı.
2017 haziran ayı itibarıyla etkilenen 37 üretici firmadan 24'ü 10.59 milyon aracını geri çağırmış, 5 firma da 1.26 milyon aracı geri çağırmayı planlamaktaydı.
Volkswagen, geçen yıl Çin piyasasına 2015 yılına göre yüzde 12.2 artışla 3.98 milyon otomobil sürmüş ve ülkenin en büyük yabancı tedarikçisi olmuştu.
- Volskwagen araçları geri çağırıyor
- volkswagen
- çin
- takata
- hava yastığı
- geri çağrılan araçlar
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.